Serie c. Lugo, importante vittoria salvezza a Modena

Modena Basket

64

Aviators Lugo

69

MODENA: Reale 18, Casu 10, Taddei 6, Nasuti 9, Saccone 7, Mingotti 2, Obitso 9, Twum, Mantovani 3, Ezedize ne. All.: Coppeta

LUGO: Goi 13, Baroncini L. 4, Fussi 6, Creta 13, Canzonieri 12, Ciadini 7, Arosti 3, Ravaioli 11, Pasquali ne, Laslau ne. All.: Baroncini F.

Arbitri: Pezzoli - Turrini

Note – Parziali: 5-15; 18-32; 39-49

Lugo vince in casa del Modena Basket al termine di un match molto combattuto, deciso dai tiri liberi di Fussi a pochi secondi dalla fine, che non hanno permesso ai padroni di casa, arrivati sul 64-67, di completare la rimonta. La sconfitta sarebbe stata una beffa per gli uomini di Baroncini, avanti per quasi tutto l’incontro. Questa vittoria in trasferta è già determinante nel cammino dei lughesi verso la salvezza per arrivare tra le prime tre al termine del mini girone. La quarta disputerà i playout, mentre la quinta retrocederà in Divisione Regionale 1.