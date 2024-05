Serie C. San Marino, niente da fare a Osimo. Una sconfitta che brucia, addio finale

Niente da fare per la Pallacanestro Titano a Osimo. Macina e compagni perdono gara3 e dicono addio alla stagione a un passo dalla finale. Nello spareggio che avrebbe mandato la vincente a confrontarsi con Recanati per un posto in B, la Robur s’impone 65-56 tenendo sempre il timone del comando, ma con San Marino sempre vicinissima. All’inizio dell’ultimo quarto, infatti, i Titans vanno sul -2 con Frigoli, ma subito dopo Osimo riscatta in avanti.

Sono le triple di Dubois e Strappato a mettere la parola fine all’incontro, con la Pallacanestro Titano a concludere così una stagione con rotazioni cortissime e troppi infortuni.

Il tabellino

Osimo: Lasagna ne, Strappato 3, Carancini 3, Cardellini 11, Migliorelli ne, David, Salamone 7, Pagliarecci ne, Tibs 17, Mittica 6, Ferraro 6, Dubois 12. All.: Castracani.

Titano: Borello, Gamberini 16, Frigoli 4, Macina 8, Fusco 8, Botteghi ne, Felici 13, Pesaresi 7, Monticelli, Gasperoni ne. All.: Millina.