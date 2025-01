Serie C: stasera alle 21 a Novellara. Così la regina Cmo tenta un nuovo allungo

Secondo capitolo di ritorno per le bolognesi della serie C e turno agevole nel girone G per la regina Cmo Ozzano, che oggi alle 21 sarà di scena a Novellara per rafforzare la leadership, mantenendo a distanza Castelnovo ne’ Monti: i reggiani, con una striscia positiva di 7 vittorie (e guidati dalla coppia Rossi-Reale), domani alle 17 ospiteranno il fanalino di coda San Lazzaro. È bagarre per l’ultimo gradino del podio, con la Virtus Medicina di Iattoni (top scorer del girone con 18,3 di media) impegnata oggi alle 20 a Montecchio, con un occhio al risultato della coinquilina Molinella, un’ora prima in campo con Argenta. A metà classifica spicca il derby Cvd-Francesco Francia, con le due squadre staccate di 2 sole lunghezze: i casalecchiesi sono a -2 dai zolesi, ma hanno un tenue scontro diretto a favore, forti del 64-66 della gara di andata. Il quadro lo chiude la sfida Vignola-Cmp Granarolo.

Girone G: Scandiano-Sg Fortitudo oggi alle 18, Molinella-Argenta oggi alle 19, Arena-Virtus Medicina oggi alle 20, Novellara-Cmo Ozzano e Cvd Casalecchio-Francesco Francia oggi alle 21, Lg Competition-Bsl San Lazzaro domani alle 17, Vignola-Cmp Granarolo domani alle 18.

La classifica: Cmo Ozzano 26; Lg Competition 22; Virtus Medicina e Molinella 20; Francesco Francia e Scandiano 16; Cvd Casalecchio e Cm Granarolo 14; Sg Fortitudo 12; Argenta 10; Vignola e Arena 8; Novellara 6; Bsl San Lazzaro 4.

Girone M: Pisaurum Pesaro-Urbania oggi alle 18, Taurus Jesi-Robur Falconara, Guelfo-Titano San Marino oggi alle 18,30, Fossombrone-Real Pesaro, Porto Sant’Elpidio-Santarcangelo e Robur Osimo-Cab Ancona domani alle 18, Sutor Montegranaro-Baskers domani alle 18,30.

La classifica: Baskers 28; Santarcangelo 26; Fossombrone 22; Urbania 20; Porto Sant’Elpidio 18; Sutor Montegranaro 14; Robur Osimo, Pisaurum Pesaro e Taurus Jesi 12; Titano San Marino 10; Robur Falconara e Guelfo 8; Real Pesaro 6; Cab Ancona 0.

Giacomo Gelati