Serie d’oro La Bartoli cala il poker

Dopo la prima giornata di ritorno in serie C, i Baskers Forlimpopoli comandano imbattuti, seguiti dal Basket Santarcangelo a due soli punti di distanza e poi la Bartoli Mechanics appena davanti alla Pallacanestro Urbania, rispettivamente a -6 e -8 dalla vetta. Proprio questi ultimi però stanno vivendo un periodo di flessione di risultati dopo un girone di andata a ritmi altissimi, avendo inaugurato il girone di ritorno con la terza sconfitta consecutiva. Ad onor di cronaca va detto che le ultime due giornate di andata hanno visto i biancorossi affrontare le prime due della classe, sfide nelle quali Urbania è arrivata con qualche assenza di troppo, vedi il playmaker titolare Di Francesco fermo ai box per un infortunio muscolare e il centro Dusels out probabilmente fino al termine della stagione. Dopo la doppia sconfitta coach Donati non aveva voluto trovare alibi: "Non dobbiamo guardare alle assenze ma continuare a lavorare sodo con i ragazzi che abbiamo a disposizione. Il campionato è ancora molto lungo e avremo modo di migliorare tutti", ma è evidente che le due assenze sono pesanti e sabato scorso Porto Sant’Elpidio ha avuto la meglio. 56-74 il punteggio finale, in una sfida dominata dal primo all’ultimo minuto dagli ospiti, con il +20 raggiunto già nel terzo quarto e l’unico brivido sul -5 dato dall’orgoglio urbaniese a cinque minuti dalla fine, subito respinto. Totalmente opposto è il periodo della Bartoli Mechanics, in ritmo attualmente con quattro vittorie consecutive che gli hanno permesso di agguantare e superare Urbania e issarsi al terzo posto solitario.

Ultima in ordine di tempo è la vittoria a Falconara, una partita segnata dal basso punteggio che però non spaventa la Bartoli, efficace e concreta nel sfruttare le occasioni a disposizione. Al ‘30 il tabellone recita infatti 26-42. frutto di due parziali nel primo e nel terzo quarto, quanto basta per portarsi a casa i due punti (45-55 il finale). A metà classifica ecco invece il Pisaurum, attualmente settimo con dodici punti, che ha inaugurato il girone di ritorno con quella che sembra essere diventata la sorte per tutte le squadre del campionato: una sconfitta a Forlimpopoli. In casa della capolista il Pisaurum però non si fa spaventare, giocando un ottimo primo quarto chiuso in vantaggio 10-14 e resistendo alla prima reazione (31-29 all’intervallo). È però nel secondo tempo che esce fuori il rullo compressore romagnolo, che piazza un +18 complessivo e chiude agilmente la pratica 76-56. Sabato prossimo in programma il derby contro Urbania. Chiudono il quartetto provinciale i ragazzi del settore giovanile della VL nelle vesti del Real Basket Club, che perdono in casa 78-80 contro la Giovane Robur Osimo e mancano l’aggancio a Falconara e Guelfo al terz’ultimo posto. Fatale la rimonta subita negli ultimi dieci minuti dopo aver condotto sempre la gara, facendosi rimontare il +6 nonostante i 19 punti di Stazi.

Leonardo Selvatici