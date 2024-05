Serventi torna in pista: allenerà Battipaglia

Per sognare in grande, ci vuole un grande condottiero. A pochi giorni dalla salvezza nella serie A1 di basket femminile, la Pallacanestro Battipaglia ha ufficializzato l’ingaggio di coach Lorenzo Serventi per costruire un percorso di crescita nella massima divisione a cui parteciperà per la nona volta nella sua storia. L’allenatore reggiano, classe 1968, era già stato corteggiato in passato dal sodalizio campano senza però trovare l’accordo, mentre ora il matrimonio è andato in porto. Con grande gioia del presidente Rossini: "Serventi è uno dei migliori allenatori in circolazione e farà crescere le nostre squadre". Infatti, se guardiamo al palmares del coach di casa nostra, troviamo diversi importanti riconoscimenti: tre volte miglior allenatore della Legabasket, quattro semifinali scudetto e cinque final-four di Coppa Italia, in quindici anni di carriera in A1, oltre a incarichi tecnici nelle nazionali giovanili.

"Battipaglia - dice Serventi - era da anni che mi voleva, e ora sono contento di essere arrivato qui, in una società che vuole lottare per la permanenza in A1. Stiamo andando sempre più verso un campionato elitario dove ci sono diversi team con budget molto più alti del nostro. Noi lotteremo con il coltello fra i denti provando a salvarci e a far divertire il nostro pubblico".

Non solo prima squadra: Battipaglia le ha affidato anche una florida cantera.

"Sarò il responsabile del settore giovanile, ma senza allenare nessuna squadra. Darò le direttive ai coach e curerò personalmente il lavoro tecnico individuale delle ragazze di maggior prospettiva. Storicamente questa è una piazza che porta squadre alle finali nazionali e le organizza nei suoi impianti: l’obiettivo è portare sempre più giovani in prima squadra".

A proposito di giovani, durante questa stagione ha vissuto un’esperienza in Ungheria.

"Ho collaborato con Gyor, società che disputa l’Eurolega femminile e ha una delle più importanti accademie giovanili. Una volta al mese, per una settimana, mi recavo in Ungheria per formare i coach e svolgere lavoro individuale con le migliori giovani. Ho potuto constatare come si lavora all’estero e allenare atlete di cui sicuramente si parlerà in futuro".

Torniamo a Battipaglia: lei sarà il primo allenatore a guidare il team campano in una competizione continentale.

"Disputeremo le gare di qualificazione ai gironi di Fiba Eurocup: sarebbe una roba storica e una grande gratificazione per tutto l’ambiente".

Tante reazioni positive sui social dopo la firma del contratto.

"È vero, mi sono trovato tanti messaggi: significa che ho dato qualcosa a questo sport, sono gratificazioni personali che fanno molto piacere. Cercherò di ripagare sul campo questa fiducia, sapendo che quando ci saranno i momenti difficili, ci sarà qualche critica ma fa parte del gioco".