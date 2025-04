Sfida cruciale per La T Tecnica Gema Montecatini contro Pielle Livorno al Modigliani Forum

Non arriva nel momento migliore possibile per La T Tecnica Gema Montecatini la sfida di questa sera alle 21 al Modigliani Forum di Livorno contro la Pielle targata Toscana Legno, ormai non più guidata dall’ex coach Federico Campanella bensì dal giovane Andrea Turchetto. Quella contro i labronici è la classica partita da non sbagliare se si vuole ancora cullare la speranza di finire nei primi quattro posti in classifica e dunque di poter contare sul vantaggio del campo quantomeno al primo turno playoff: il problema è che gli uomini di Del Re ci arrivano con tre sconfitte di fila sulle spalle e con una situazione infortunati oltremodo complicata, con Acunzo ancora fuori causa, Bedin da valutare dopo il forfait di sabato contro la Luiss e Chiarini, grande ex di serata, che pur con una settimana intera di allenamenti sulle gambe non potrà essere nella sua migliore condizione.

Tutte complicazioni che si aggiungono alle insidie presenti già di default, ovvero un avversario con un roster composto essenzialmente da giocatori di A2, Leonzio su tutti, ma anche Bonacini, Vedovato, Cepic oltre a Venucci e Klyuchnyk, e un pubblico che definire caldo è un eufemismo e che è capace di irretire qualsiasi avversario: per informazioni in proposito citofonare Roseto ma anche la stessa formazione termale, più che mai condizionata dal clima infuocato del PalaMacchia in occasione dell’ultimo precedente in terra labronica contro i biancoblù, datato 10 marzo 2024. Una delle poche note liete della vigilia per i rossoblù riguarda proprio il teatro del match di stasera, non il catino di via Allende ma il più dispersivo (e suggestivo) PalaModigliani, dove la pressione del tifo piellino si fa sentire forse un po’ meno. Coach Marco Del Re tuttavia non si fa troppe illusioni: "Mi aspetto la solita battaglia su un campo comunque non facile e contro una squadra come la Pielle, galvanizzata dalla vittoria al supplementare di Salerno e che sarà spinta come sempre da un ambiente che sappiamo essere caldissimo per tutti i quaranta minuti. Servirà tutta la determinazione e la voglia di andarci a prendere un risultato che ci possa risollevare, i ragazzi si sono allenati con grande intensità, sono determinatissimi e mi aspetto da loro una dimostrazione di carattere e di compattezza di squadra: sarà importante riuscire a rispondere a tutte le situazioni che i nostri avversari metteranno in campo".

Era da gennaio che La T Gema non si trovava ad affrontare tre scontri diretti consecutivi, allora superò l’esame quasi a pieni voti, piegando Virtus Roma e Herons nel derby salvo poi cedere contro Roseto. Stavolta, dopo le bocciature con Ruvo e Luiss, quello di Livorno sa tanto di ultima spiaggia.

Filippo Palazzoni