Sfida ostica per la Scotti. Stasera è scontro al vertice

Archiviato il ko sul campo della prima della classe Galli San Giovanni, il calendario riserva all’Use Rosa Scotti un altro match assai impegnativo. Stasera alle 21 al Pala Sammontana di Empoli arriva infatti la seconda forza del campionato Costa Masnaga. Oltre ad avere un roster importante, la squadra lombarda ha dato vita in passato a sfide belle ed accese contro le biancorosse, come per esempio la gara di andata che le ragazze di coach Alessio Cioni seppero fare sua con il punteggio di 49-56.

"Incontriamo un’altra big del girone – attacca il tecnico biancorosso –, una squadra in salute che sta attraversando un ottimo periodo. All’andata vincemmo facendo forse la miglior partita della prima metà di campionato e, per portare a casa la vittoria, dovremo fare altrettanto questa volta. Domenica scorsa a San Giovanni abbiamo avuto un approccio sbagliato e con Costa, così come con le altre big del girone, non possiamo permettercelo. Servono intensità per tutti e quaranta i minuti ed una partita senza sbavature. All’andata abbiamo visto che possiamo farlo e quindi speriamo di ripeterci".

Cioni poi chiama a raccolto il tifo empolese. "In una partita di così alto livello – conclude – sarebbe bello avere una altrettanto importante cornice di pubblico che stia vicino alla squadra. Sarebbe una cosa bella ed anche molto importante per le ragazze che stanno facendo un ottimo campionato". La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube usebasket.