Sfide (quasi) proibitive per Varese e Cremona con Venezia e Trapani

Alle 17:00 l’Openjobmetis Varese ospita l’Umana Reyer Venezia, alle 17:30 la Vanoli Cremona sarà di scena sul parquet della Trapani Shark. Sfide proibitive, o quasi, per le lombarde, in cerca disperata di punti. A Varese, il 106° confronto tra le due squadre vede i biancorossi avanti (42-11 nelle gare casalinghe). Venezia, però, ha vinto le ultime tre sfide e arriva dal successo in Eurocup col Lietkabelis. Tra gli ex spicca Moretti, protagonista a Varese nella scorsa stagione. Sul campo della corazzata Trapani, invece, si giocherà il primo confronto tra i due club e i rispettivi coach Repesa e Cavina. La Vanoli cerca riscatto dopo il k.o. contro Milano. Dubbi per Tariq Owens.A.L.M.