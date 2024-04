Sfiorata la vittoria. Aukstikalnis non va. Ora è decisivo il derby

Andrea Costa

92

Faenza

96

dopo un supplementare

Andrea Costa Imola: Drocker 24, Sorrentino, Aukstikalnis 18, Ranuzzi 9, Corcelli 25, Marangoni 5, Bresolin, Martini, Ronchini ne, Crespi 11. All. Di Paolantonio.

Blacks Faenza: Galassi 5, Papa 2, Poletti 15, Siberna 12, Vico 24, Naccari ne, Poggi 4, Ballarin ne, Bendandi ne, Petrucci 16, Pastore 13, Begarin 5. All. Garelli.

Arbitri Vastarella e Morra.

Note: parziali 24-22; 41-45; 67-58; 80-80. Tiri da due: Andrea Costa 22/37; Faenza 18/47. Tiri da tre: 10/35; 11/33. Tiri liberi: 18/26; 27/41. Rimbalzi: 46; 58.

L’Andrea Costa arriva a un soffio dal vincere la sfida con Faenza, che si impone solo al supplementare. Due monumentali Corcelli e Drocker non sono bastati nel giorno del ritorno al Ruggi, pagando al contempo la luna storta di Aukstikalnis e dall’altra parte un Vico decisivo. Ora resta l’ultima giornata e il derby per assicurarsi i playoff. Imola parte forte, ma Faenza sorpassa in avvio di secondo quarto (24-27 al 12’). Gli ospiti prendono in mano il gioco, con Drocker a tenere a contatto un’Andrea Costa comunque sul pezzo. Aukstikalnis è sfortunato pescando il tecnico della sua quarta penalità, ma Imola non si piange addosso, difende duro e con Ranuzzi, Marangoni, Drocker e Corcelli scrive l’incredibile +9 all’ultima pausa. Aukstikalnis e Vico si accendono in un ultimo quarto vibrante (71-71 al 36’) in cui Corcelli prende in mano i suoi con 6 filati e trascina all’80-73 al 38’. Purtroppo non è finita, Vico rilancia ancora (80-76 al 39’), Aukstikalnis esce per 5 falli pescando un inutile tecnico uscendo dal campo, che riavvicina gli ospiti (80-77) e regala a Vico la tripla dell’overtime. Qui l’’argentino è ancora protagonista allungando sul 81-87 al 43’ mentre i biancorossi pagano la stanchezza.