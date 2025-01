Si parte con due trasferte . Prima partita a Tenerife

Cinture allacciate e zaino in spalla, la Pallacanestro Reggiana prosegue il viaggio nelle coppe europee. Dopo aver staccato il pass per il ‘Round 16’ con il successo su Bonn, adesso è tempo di pianificare i prossimi appuntamenti della ‘Basketball Champions League’. La squadra di Pfriftis è stata inserita nel girone K assieme a Manresa, Tenerife e alla vincente della sfida tra i turchi del Petkimspor (Smirne) e gli israeliani dell’Hapoel Holon (la ‘bella’ tra i due team è in programma martedì). In questo raggruppamento all’italiana, con sei partite in totale tra andata e ritorno, le prime due si qualificheranno per i playoff, mentre le altre saranno eliminate.

La Unahotels (in foto Kenneth Faried) inizierà con due trasferte consecutive: la prima a Tenerife martedì 28 gennaio alle 21 al ‘Santiago Martin Sports Pavillon’ e la seconda martedì 4 febbraio in casa del Petkimspor o dell’Hapoel Holon che – per i noti problemi relativi al conflitto - gioca le sue partite interne alla ‘Savaria Arena’ di Szombathely (Ungheria) dove i biancorossi sono già stati per la sfida al ‘Falco’. Dopo questo ‘mini rush’ iniziale, la kermesse vivrà una pausa di circa un mese dove Reggio giocherà le Final Eight di Coppa Italia (12-16 febbraio a Torino) godrà della sosta per le nazionali, e poi tornerà nuovamente in pista in campo europeo mercoledì 5 marzo. In questa occasione al PalaBigi arriverà il Baxi Manresa (orario ancora da stabilire), mentre a distanza di una settimana (il 12 marzo alle 20) arriverà in via Guasco il Tenerife (in foto Marcelinho Huertas). Martedì 18 marzo invece è in scaletta la trasferta a Manresa (palla a due fissata per le 20,45) con il girone K che vedrà poi il suo epilogo martedì 25 marzo, in casa, contro la vincente di Petkimspor e Hapoel Holon. Se Faried e compagni avranno la capacità di superare anche questo ostacolo, non facile perché nel girone le due spagnole partono come ‘favorite’, allora ecco ci saranno i playoff ovvero un’altra serie al meglio delle 3 gare (stessa formula già utilizzata nei ‘play-in’) che decreterà le quattro componenti della Final Four. Questi playoff avranno gara1 l’8 oppure il 9 aprile (in casa della testa di serie), gara 2 il 15 o il 16 aprile e l’eventuale ‘bella’ il 22 o il 23 aprile. Le Final Four invece sono in scaletta dall’8 all’11 maggio, ma la sede non è ancora stata stabilita.