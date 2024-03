Sorrisi Virtus e Andrea Costa, avanti così

di Luca Monduzzi

Sei vittorie nelle ultime otto gare e una salvezza che, a quota 30 punti, può ormai dirsi archiviata.

L’Andrea Costa potrebbe uscirsene soltanto con un bel sorriso dalla vittoria contro Lumezzane sul neutro di Cento (comunque ben colorato dai tanti tifosi al seguito) se non fosse che a rovinare l’ultima uscita prima della pausa per la Coppa Italia c’è stato il guaio al ginocchio destro di Luca Fazzi nel finale, che ha costretto il giovane playmaker a uscire dal campo dolorante e sulle braccia dei compagni.

Ieri Fazzi si è sottoposto agli esami per verificare l’entità del suo infortunio. "Abbiamo compiuto un passo decisivo verso la salvezza avendo ottenuto il 2-0 negli scontri diretti anche con Lumezzane a sei giornate dalla fine, ma non è ancora definitivo. L’unica nota stonata è per la condizioni di Luca Fazzi" commenta il coach Emanuele Di Paolantonio. "Abbiamo fatto una grande partita – prosegue –, abbiamo iniziato al contrario del solito finendo a -14 in pochi minuti ma c’è stata subito una reazione di orgoglio e abbiamo aggiustato qualcosa chiudendo l’area e vincendo nel secondo tempo la lotta a rimbalzo. Se il tecnico nel primo quarto ha dato una scossa in attacco alla squadra? Ha conciso con quel momento ma lì c’era stato qualche contatto al limite. Anche se onestamente gli arbitri hanno diretto bene. Siamo a quota 15 vittoria, un bottino molto importante ci prepariamo per il rush finale che ci porti alla matematica salvezza per poi provare a giocarci qualcos’altro". A Cento è andata in scena la prima delle due sfide in campo neutro, con la prossima (sede da definire) prevista la sera mercoledì 27 marzo per accogliere Taranto. Prima però ci sarà il prossimo weekend di pausa e il ritorno in campo sabato 23 alle 18,30 a Vicenza.

"Il campo neutro non si è sentito perché eravamo abbondantemente in casa, ringrazio tutti i tifosi che si sono sentiti e la vittoria è anche loro. Ora ci aspetta un’altra trasferta e un’altra in campo neutro dove spero ci sia ancora più gente. Quanto alla pausa, sarà utile per staccare un po’ e recuperare energie", chiude il tecnico biancorosso.