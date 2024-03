Stosa-Calvellini: contratto di 3 anni: "Sono contento di questo accordo"

Nel bel mezzo della seconda e decisiva fase del campionato da casa Virtus arriva una notizia che guarda al futuro. La società rossoblù ha deciso di blindare uno dei suoi gioielli, il classe 2002 Matteo Calvellini (nella foto), che ha siglato un accordo triennale che lo legherà alla Virtus fino al 2027. La Stosa si assicura così uno dei migliori giocatori della stagione in corso, un ragazzo che durante l’attuale campionato di serie B interregionale è letteralmente esploso attirando su di sé le attenzioni di formazioni anche di categoria superiore. Calvellini, che dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile della Mens Sana è passato alla Virtus grazie ad una operazione messa a segno a suo tempo dal ds Voltolini e dall’allora responsabile tecnico Carlo Piperno, ha concluso tutta la trafila giovanile in Piazzetta Don Perucatti disputando poi un ottimo campionato di serie D con la Maginot. Infine il passaggio in prima squadra, fortemente voluto dal presidente Bruttini che insieme alla dirigenza ha sempre creduto nelle qualità del ragazzo, dove Calvellini ha messo in mostra tutte le proprie qualità fino a diventare colonna insostituibile del quintetto di coach Lasi, che sul classe 2002 ha fin da subito avuto grande fiducia lanciando nella mischia senza timore. "Sono molto contento di aver raggiunto questo accordo con la Virtus che in questi anni mi ha sempre dimostrato di avere molta fiducia nei miei confronti e questa ne è l’ennesima dimostrazione - dichiara Calvellini - Voglio ringraziare il Presidente Fabio Bruttini e tutta la dirigenza che ha sempre creduto in me. Continuerò a dare il 100% con la massima serietà e soprattutto voglia di vincere, mettendomi sempre a disposizione dei compagni che mi hanno aiutato a crescere sia come persona che come giocatore e infine dello staff per provare a raggiungere traguardi sempre più alti ed ambiziosi. Grazie a tutti e forza Virtus!". Quella messa a segno dalla dirigenza rossoblù è un’operazione molto importante che guarda al futuro, con un giocatore senese e virtussino che sarà al centro di un progetto tecnico interessante e molto ambizioso. "Sono molto felice per l’accordo raggiunto - afferma il presidente Fabio Bruttini - Oltre a essere un prodotto del nostro settore giovanile è un giocatore sul quale ho personalmente creduto fin dall’inizio e che si sta dimostrando un elemento fondamentale della nostra squadra. Sta ripagando ampiamente tutta la fiducia che io e la dirigenza gli abbiamo dato negli ultimi anni. Sono molto contento che abbia deciso di sposare il progetto Virtus e di vederlo ancora in maglia rossoblu".