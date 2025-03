Stosa con fiducia verso la trasferta di Genova. Olleia sicuro: "Decisivi approccio e mentalità"

"Non abbiamo ancora fatto niente". È questo il messaggio ricorrente che esce da casa Virtus alla vigilia di una sfida a dir poco fondamentale come quella di domani pomeriggio a Genova. È vero che i rossoblù sono reduci da 10 vittorie consecutive, sono imbattuti nella seconda fase e sembrano attualmente un’armata imbattibile, ma il cammino verso la salvezza è ancora lungo. Mancano infatti ancora 5 giornate al termine del Play In out e Nonostante la prima posizione in classifica, nessuno in Piazzetta Don Perucatti vuole minimamente abbassare la guardia. Lo sa bene, forse più di tutti, il capitano di mille battaglie Gianmarco Olleia (nella foto) che in vista della sfida di domani al palazzetto ‘Tea Benedetti’ del capoluogo ligure cerca di mettere in guardia i suoi dalle insidie della partita. "Genova è un avversario tosto, a mio avviso la squadra che nella seconda fase ci ha messi più in difficoltà di tutte - commenta Olleia - hanno un mix davvero interessante tra giocatori esperti e ragazzi giovani di grande valore. All’andata sono stati molto bravi, mettendoci in seria difficoltà. Sono un roster molto ben allenato che fa scelte tattiche ben precise. Per fortuna ce ne siamo accorti in tempo nella gara di andata riuscendo a vincere la partita nel finale e colmando un gap importante. In casa loro non possiamo permetterci di avere un approccio soft come successo nel match di andata, dobbiamo essere duri fin da subito con l’approccio e la mentalità avute con Collegno". I rossoblù senesi a Genova non saranno da soli. La società ha organizzato e riempito in poche ore un pulmann di tifosi che seguirà la Stosa in quella che potrebbe essere a tutti gli effetti la gara decisiva per raggiungere l’obiettivo salvezza "Quella del pubblico in trasferta - prosegue il capitano della Stosa - è una situazione abbastanza nuova anche per noi perché non siamo abituati ad avere numeri così importanti quando giochiamo fuori casa. Mi hanno detto di oltre 50 tifosi al seguito che saranno importantissimi per darci ancora maggiore supporto in una trasferta sicuramente non semplice. Mi auguro che sia per tutti una bella domenica".