Stosa Virtus, domani c’è il derby con il Costone. L’obiettivo è evitare altri improvvisi black-out

Per smaltire la delusione della sconfitta subita domenica in casa della capolista Etrusca San Minato la migliore medicina è tornare subito in campo. Ed è quello che farà la Stosa, attesa domani da una partita che a livello motivazionale non ha bisogno di grande preparazione. I rossoblù sono infatti attesi dal terzo derby stagionale: questa volta a incrociare le armi con Olleia e soci sarà Vismederi Costone, la formazione più in forma del momento reduce da una vittoria netta sul parquet dell’Use Empoli. Una sfida quella tra Virtus e Costone che all’andata regalò spettacolo e che poteva far pensare a un cammino equivalente tra le due formazioni. E invece, a due mesi esatti da quel match, troviamo una Vismederi in grande ascesa, seconda solo alla capolista San Miniato, e una Stosa che invece sta navigando nei bassifondi della classifica senza aver trovato quella continuità di prestazioni e risultati che era lecito attendersi. La compagine rossoblù anche nell’ultimo match a San Miniato ha avuto un blackout importante, non all’inizio ma nel terzo quarto, che le è costato la partita. Troppi sono stati i passaggi a vuoto nel corso del match al PalaFontevivo e contro un avversario del calibro dell’Etrusca, che guida con merito la classifica del girone, nessuna squadra può permetterselo. Adesso per la Stosa la realtà parla di una classifica molto pericolante e di una necessità di inversione di tendenza. La gara di domani contro il Costone sarà la cartina al tornasole per una squadra che non può più permettersi certi errori e soprattutto atteggiamenti rinunciatari. Ma nei sostenitori rossoblù c’è comunque grande entusiasmo e anche domani sera al PalaEstra è atteso un pubblico numeroso. Proprio come nell’andata, l’impianto di viale Sclavo sarà diviso in due: dietro alle panchine si posizioneranno i sostenitori rossoblù, dalla parte opposta quelli gialloverdi. La prevendita dei biglietti andrà avanti per tutta la giornata di oggi al bar del PalaPerucatti, mentre domani saranno aperte due biglietterie al PalaEstra: una riservata ai tifosi Virtus e l’altra per i costoniani sul retro.