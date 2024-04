Sugli altri campi. Intrigo playoff, occhi puntati su Trieste

È una giornata che si gioca in assoluta contemporanea di orari, quella di questo decimo e ultimo turno di orologio. Tutte in campo alle 18, con le squadre del girone verde in casa. Oltre all’impegno di Milano con l’Urania, in ottica Rbr fari puntati su altre tre partite: Rieti – Trieste, Vigevano – Cividale e Torino – Verona. Sono i tre match che, assieme a quello con l’Urania, determineranno la posizione finale della Rinascita e la conseguente avversaria nella fase a orologio. Col quinto posto Rimini avrebbe Torino, col settimo Cantù, col sesto Rieti o Torino. Per il resto bella sfida quella di Trapani, che col palazzo sold-out ospita la Fortitudo. Latina di coach Sacco vuole fare il colpo con Forlì per accedere ai playout. Udine, sbancando il campo di Cantù, potrebbe arrivare seconda nel rosso. Tra Cremona e Piacenza sarà sfida tra squadre già ai playoff, mentre Cento a Treviglio si prepara per i playout. Luiss Roma – Nardò è una partita che si vedrà anche nei playout. Rimangono le gare di Orzinuovi ad Agrigento e Chiusi a Casale. Le due squadre sono appaiate a 20 all’ultimo posto del rosso: lotta fino all’ultimo secondo per evitare la retrocessione diretta.