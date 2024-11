Tarros al punto di svolta: "A Siena senza paura"

Potrebbe e dovrebbe rappresentare la partita della svolta, quella definitiva. Un match valevole per l’11ª ed ultima di andata in B Interregionale, il terzo in 7 giorni per provare a riagganciarsi al treno delle migliori e così ambire ad un girone di ritorno che riconsegni il gruppo nella parte sinistra della classifica. Per far sì che tutto ciò si avveri la Tarros torna sul luogo del ‘delitto’ per la sua seconda trasferta stagionale nella città del Palio. Poco meno di un mese fa la ‘gita’ a Siena costò la dura presa di posizione del presidente Danilo Caluri che non gradì la débâcle in terra toscana contro il Costone, l’ingaggio di Federico Loschi fu la logica conseguenza per dare esperienza, qualità e solidità al gruppo. Da allora tre successi consecutivi che hanno mitigato i 5 ko stagionali (di cui 4 consecutivi) ridando il giusto slancio e la giusta energia alla squadra di Davide Diacci. Ma c’è da lavorare in difesa, indossando nuovamente ‘i guanti da operaio’, come ha sintetizzato bene coach Diacci al termine del successo su Cecina, non contento di una fase difensiva che ancora latita, mentre la fase offensiva sembra essersi sbloccata, con 200 punti nelle ultime due gare. "Abbiamo passato momenti difficili – ricorda Danilo Caluri – sperando di averli messi alle spalle. Ora tutto dipende da noi, abbiamo le carte in regola per giocarcela con i nostri avversari. Non sarà facile perché il campionato è livellato, ma se la squadra resta concentrata può far sentire la propria voce ovunque". Per farlo occorre rispetto per l’avversario e per sé stessi, che tradotto significa non guardarsi troppo allo specchio quando tutto sembra andare liscio. Palla a due alle 17,30 di domani, al PalaCorsoni di Siena: arbitrano Samuele Rossetti di Rosignano e Gianmatteo Sposito di Livorno.

Gianni Salis