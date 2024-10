Torna Olisevicius. L’ex biancorosso è uno dei tanti big di Treviso

Uno spauracchio di nome Osvaldas Olisevicius e una squadra che gioca già a memoria.

La Pallacanestro Reggiana domani alle 20,30 affronterà Treviso in quella che col passare degli anni è diventata una grande ‘classica’ del basket italiano.

Dopo tante stagioni in cui la ‘Benetton’ spadroneggiava in Serie A e anche in Europa, il primo scalpo memorabile arrivò nei playoff del 1998 quando la Cfm del compianto Dado Lombardi eliminò i ‘verdi’ guidati dal santone Zeljko Obradovic.

Un successo che lo stesso coach toscano mise in cima alla lista dei ricordi più belli in un’intervista che rilasciò al Carlino pochi mesi prima di morire.

I tempi adesso sono cambiati, ma la sfida tra queste due compagini è rimasta sempre molto sentita.

Per la Unahotels si tratta inoltre di un test importante per capire se, passo dopo passo, la squadra avrà metabolizzato il nuovo assetto su cui coach Priftis sta lavorando.

Treviso, come anticipato, ha un vantaggio dovuto alla continuità che Vitucci ha potuto dare al gruppo che l’anno scorso – dopo un inizio difficilissimo e costellato dagli infortuni – ha permesso ai suoi di ottenere una salvezza tutto sommato ‘tranquilla’ grazie a un ruolino di marcia che (senza l’handicap iniziale) gli avrebbe consentito di chiudere il girone di ritorno al quarto posto.

Bowman, Harrison, Olisevicius e Paulicap (tutti confermati…) sono i quattro riferimenti principali della squadra: i primi due garantiscono talento e imprevedibilità sul perimetro, ‘Osi’ la doppia dimensione (interna-esterna) mentre Paulicap grande atletismo e fisicità in area.

A questo ‘poker’ di stranieri è stato aggiunto un gruppo di italiani esperti e di buon livello formato dal play-guardia Mascolo (ex Virtus) e dall’ala Mazzola (ex Reyer). Oltre a loro due, ottime risposte stanno arrivando anche dal cecchino Macura (ex Tortona) e dall’ala grande Alston (ex Paok). Insomma, una squadra da prendere assolutamente con le molle che alla prima giornata ha vinto il derby con la Reyer andando ad espugnare il ‘Taliercio’ e alla seconda ha ceduto solo nel finale alla corazzata Trapani. La Pallacanestro Reggiana dovrà quindi sudare parecchio per confermare una tradizione positiva che dice che Treviso non espugna il ‘PalaBigi’ dal 14 gennaio del 2007, quando Zisis e compagni (ai tempi allenati da David Blatt e da un giovane Frank Vitucci) fecero il blitz in via Guasco. Era la ‘Benetton’ - poi travolta dallo scandalo Lorbek-Cuccarolo – che se la cavò ‘semplicemente’ con una penalizzazione di 12 punti in classifica, mentre Reggio alla fine di quella infausta stagione precipitò in Serie A2 riuscendo a risalire solo cinque anni dopo.