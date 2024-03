Tour de force. Carica Andrea Costa: sei match in un mese

Sei partite in un mese con il ritorno al PalaRuggi per le ultime due uscite. È un piccolo tour de force quello che attende l’Andrea Costa negli ultimi sei turni dopo la sosta per la Coppa che, tolti impronosticabili cataclismi, porterebbe verso la conferma matematica di una salvezza che gli uomini di coach Emanuele Di Paolantonio stanno meritando. Certo, non sarà semplice. Il tour de force comincia già sabato, con la trasferta di Vicenza, a cui ne seguirà praticamente un’altra visto che il mercoledì successivo ci sarà l’esodo a Santarcangelo per la sfida con Taranto nell’ultima giornata di squalifica del PalaRuggi, per poi arrivare alla trasferta a Ozzano il sabato di Pasqua.

Chiusa la tirata per arrivare a fine marzo, ad aprile ecco la trasferta di Jesi, quindi il ritorno al PalaRuggi solo per gli ultimi due derby, con Faenza e con la Virtus, che sarà però padrona di casa. Senza scordare poi l’assenza per infortunio di Luca Fazzi, pedina che stava consolidando sempre più la sua importanza nel gruppo.

l.m.