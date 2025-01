Tris di grattacapi per la Rinascita. A parte Anumba, Marini e Johnson

Inizio d’anno complicato per RivieraBanca, che nell’avvicinamento alla partita di domenica a Cremona deve fare i conti con un’infermeria affollata e con la necessità di riprendere al più presto la strada maestra della vittoria. Il 2024 ha lasciato in eredità tre distinte situazioni che lo staff biancorosso sta monitorando costantemente e con grande attenzione. Si tratta dello stato fisico di Anumba, Marini e Johnson. Dunque, tolto l’asse play-centro Robinson-Camara, il resto del quintetto. Va da sé che l’importanza di recuperarne il più possibile diventa stringente. Un po’ per finire il girone d’andata con una bella inversione di tendenza e un po’, materialmente, per chiudere le prime 19 partite al primo posto della classifica.

Un traguardo volante, una tappa intermedia ma anche un riconoscimento del tanto di buono che è stato fatto fin qui. Anumba e Marini sono reduci da due ‘scavigliate’, due guai alla caviglia capitati nel corso della partita con Rieti. L’ala piccola si è fatta male a cinque minuti dalla fine dopo un match di livello eccellente, in cui alla difesa aveva accoppiato anche un buon contributo offensivo. Uscito con l’aiuto dei compagni e reduce da un post-partita in cui si spostava senza appoggiare il piede. Anumba ha lavorato finora a parte in questa settimana, ma dovrebbe recuperare in tempo per la trasferta di domenica a Cremona. Lo stesso vale per Pierpaolo Marini, che con Rieti è rimasto in campo fino alla fine dopo una gara da 26 punti. Per l’ex Trapani lavoro a parte ma ottimismo per una presenza dopodomani in campo.

Differente, per tanti motivi, il discorso riguardante Justin Johnson. Per lui, fermo da due partite e anche nella precedente, quella del 15 dicembre con Cantù, non proprio scintillante, ancora forti dubbi. Anche ieri il giocatore è stato sottoposto a esami strumentali per il problema muscolare che lo affligge e oggi il responso medico sarà sottoposto allo specialista di fiducia. Situazione ovviamente monitorata, ma la sua presenza in campo a Cremona appare in forte dubbio. Intanto l’anno nuovo sembra non aver fermato la voglia di mercato dell’Acqua San Bernardo Cantù, che sta per tesserare Leonardo Okeke. Il lungo andrebbe ad aggiungersi a un reparto di qualità e quantità incomparabile rispetto a quello della concorrenza, ma va anche detto che i senior da mandare a referto rimangono sempre dieci. In ogni caso, Cantù al momento ha McGee fuori per infortunio e può far rientrare in lista un lungo in più rispetto a quanto faceva prima.

Loriano Zannoni