Trofeo Adamant con le promesse di domani

Al via nel pomeriggio di oggi la seconda edizione del ‘Trofeo Adamant’, torneo riservato a otto tra le migliori squadre della categoria Under 15 Eccellenza. La grande novità quest’anno è rappresentata dalla presenza di una selezione ferrarese che ha radunato i migliori prospetti del 2009 della provincia, su spinta di Ferrara Basket 2018 che si è fatta promotrice dell’evento e ha veicolato l’invito a tutte le società del territorio. ‘Ferrara per il Basket’, questo il nome della squadra, sarà composta da: Fabio Benini (Basket Estense), Nicola Cicognani (Vis 2008), Andrea Paolo Conca (Scuola Basket), Leonardo Galli (Basket Gallo), Giacomo Goberti (Scuola Basket), Denis Jasharoski (Argenta), Lorenzo Lo Munno (Benedetto 1964 Cento), Diego Motta (Vis 2008), Paolo Pasquini (Vis 2008), Matteo Perriello (Benedetto 1964 Cento), Fabrizio Tiogo Kenmognie (Vis 2008), Alessandro Ventruti (Comacchio), Edmiran Ymeraj (Benedetto 1964 Cento) e Emiliano Zucchini (Scuola Basket).

Scelti da Marco Castaldi e Fabio Frignani, che guideranno in panchina la rappresentativa, i 14 giovani ferraresi se la vedranno questa sera alle 21 nell’esordio contro Aba Legnano. La manifestazione, però, partirà già questo pomeriggio: alle 15 è prevista la sfida inaugurale tra Bsl San Lazzaro e Oderzo, seguirà alle 17 Varese-Petrarca Padova, poi alle 19 Collegno-Reggio Emilia e infine, come detto, alle 21 la gara tra Ferrara per il Basket e Aba Legnano. La seconda giornata si svilupperà domani, nella domenica di Pasqua, con le quattro perdenti che si sfideranno alle 11 e alle 15, mentre le quattro vincenti si incroceranno alle 17 e alle 19. Il lunedì di Pasquetta le finali, con l’atto conclusivo che assegnerà il trofeo in programma nel pomeriggio alle 17. Ieri mattina la manifestazione è stata presentata in una affollatissima sala stampa del palasport, alla presenza dell’assessore allo sport Andrea Maggi: assieme a lui Stefano Michelini, direttore generale di Ferrara Basket 2018, Stefano Cazzanti, vicepresidente di Scuola Basket (società che organizza il torneo), Antonio Galli, presidente regionale Fip, e Giorgio Bianchi, delegato provinciale Fip. Presente anche Roberto Marchetti di Adamant Group, azienda che dà il nome alla manifestazione.

j. c.