Trofeo Guidelli, ci siamo. Giovedì arrivano i talenti

di Luca Amorosi

sarà per tre giorni il centro nevralgico del basket giovanile italiano. Si rinnova, infatti, l’appuntamento con il trofeo "Guido Guidelli" organizzato da Scuola Basket da giovedì 25 a sabato 27 aprile. La manifestazione, riservata alle categorie Under 13 e Under 14, rientra ormai di diritto tra le più longeve del panorama tricolore: questa sarà la 39a edizione, con 29 società partecipanti da tutto lo stivale (da Cividale del Friuli a Trapani) per 38 squadre. Circa ottocento i cestisti che scenderanno sui parquet degli otto impianti selezionati, cinque e tre in provincia, a Ponticino, Badia al Pino e Castiglion Fibocchi, grazie al patrocinio delle amministrazioni di Civitella in Val di Chiana, Laterina Pergine Valdarno e Castiglion Fibocchi, oltre che del Comune . Il trofeo si avvale anche del main sponsor Saima e della collaborazione con la fondazione Intour, dato che promette di portare circa duemila persone in città, confermandosi quindi un autentico volano per il turismo. La grande novità di questa edizione è il torneo femminile, sempre Under 14 e Under 13, dove spiccano le partecipazioni di società come Fortitudo Bologna, MBS Milano e Sfera Roma.

In totale, l’evento prevede 81 partite con le gare di qualificazione nel pomeriggio del 25 aprile e la mattina del 26. Venerdì è anche la giornata clou: nel pomeriggio il via alle fasi finali e poi la tradizionale serata di festa dalle 20.45 con le premiazioni di tutte le squadre per valorizzare l’impegno di ogni ragazzo a prescindere dai risultati. Le finali, infatti, sono in programma il mattino seguente. "Il Comune – ha detto l’assessore allo sport Scapecchi – è ben lieto di fornire cinque impianti per un torneo che porta squadre da tutta Italia ed è dunque occasione di confronto e socialità".

Simone Cherici Intour ha aggiunto: "È una manifestazione che si inserisce in un percorso congiunto dove lo sport diventa strumento per portare turismo e indotto". Infine, le parole del presidente della Sba Mauro Castelli: "Ringrazio i quaranta volontari della nostra società che da mesi sono impegnati nell’organizzazione dell’evento, ma anche gli sponsor, le istituzioni e le fondazioni".