Tutto lo staff tecnico in cattedra al liceo Scientifico. Martino diventa prof

Nella mattinata di ieri si è tenuto l’ultimo incontro di ‘Professore per un giorno’, il progetto che la Pallacanestro 2.015 ha condotto in questi mesi nelle scuole forlivesi. Per l’occasione, a far visita alla classe 5ª F del Liceo scientifico ‘Fulcieri’ di Forlì è stato la staff tecnico biancorosso al gran completo, con coach Antimo Martino che aveva già tenuto una lezione alla facoltà di Economia: stavolta l’hanno accompagnato gli assistenti Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri. I tecnici hanno presentato agli studenti l’organizzazione del lavoro del coaching staff, partendo dai rispettivi percorsi formativi. Tra l’inquadramento dei ruoli e l’organizzazione del lavoro in team, lo staff tecnico è poi entrato nel concreto delle partite spiegando il funzionamento dello scouting e la realizzazione del video di preparazione da sottoporre ai giocatori. Il progetto ha riscosso tanto successo e già, in casa Pallacanestro 2.015, si pensa al ‘bis’ nella prossima stagione.