Ultimissime. Al PalaEstra ci sarà il maxischermo. I biglietti di gara 3

Neanche il tempo di rigenerarsi un po’ in palestra che per le due squadre è già vigilia di gara 2. Domani sera alle 21 infatti sempre al PalaOrlandi Vismederi Costone e Note di Siena Mens Sana scenderanno in campo per il secondo atto del derby che coincide con la finale per accedere al campionato di B Interregionale. Indipendentemente da come andrà gara 3 è già fissata per le 18 di domenica. A questo proposito il Costone invita i tesserati (e i familiari) interessati ad assistere alla partita a rivolgersi direttamente agli accompagnatori delle singole squadre. Per tutti gli altri sostenitori che volessero prenotare i biglietti, invece, è possibile fare richiesta scrivendo alla casella [email protected]. Per tutti gli altri settori invece sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita giovedì e venerdì dalle 18 alle ore 20 presso gli uffici della Mens Sana Basketball. Ovviamente sarà possibile acquistare i biglietti anche il giorno stesso della partita a partire dalle 16,30 presso la biglietteria del palasport. Anche per gara2 la Mens Sana ha organizzato per i tanti tifosi che non potranno essere presenti al PalaOrlandi per motivi di ridotta capienza dell’impianto che sarà allestito ancora un maxischermo sul parquet centrale del PalaEstra.