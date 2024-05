Ultimissime. Biglietti già esauriti, l’amarezza dei tifosi biancoverdi

Dopo il bagno di folla di sabato sera al PalaEstra la Mens Sana sarà di scena a Montarioso domenica (diretta tv e YouTube) e mercoledì (alle 21), accompagnata dai quei pochi tifosi che potranno entrare al PalaOrlandi. "A malincuore ci accolliamo l’ingrato compito di collaborare con la società Mens Sana Basketball per distribuire i pochi biglietti disponibili per assistere alla finale – ha scritto ‘Io Tifo Mens Sana’ in un nota sul tema biglietti - nella speranza che quanto prima nella nostra città si possa pensare finalmente più al bene della pallacanestro e di chi la ama, nei fatti, e non solo a parole, andando oltre gli interessi di parrocchia e cercando di dare degna cornice a un evento sportivo cui oltre 2000 persone avrebbero partecipato, dando lustro e risonanza alla città intera ed al basket che, ricordiamo, in Italia, proprio a Siena è nato".

I tagliandi per le prime due gare infatti sono esauriti. Dopo le prime due sfide a Montarioso la terza partita si giocherà al PalaEstra domenica 19 maggio alle ore 18. Eventuale gara4 mercoledì 22 al PalaEstra alle 20,45, eventuale gara5 sabato 25 alle 20,30 al PalaOrlandi.