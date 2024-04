Un Use da applausi si prepara ai play-off: "La sosta di Pasqua utile a ricaricare le pile"

Quattro vittorie in cinque gare, tre su tre in trasferta e primato in classifica assieme a Saronno con tanto di play-off promozione già in tasca. Nella seconda fase play-in Gold del campionato di Serie B Interregionale l’Use Computer Gross è riuscita a soverchiare ogni tipo di pronostico che vedevano le formazioni lombarde nettamente favorite. Insomma, quella trascorsa dalla formazione biancorossa è stata senza dubbio una Pasqua serena e vincente. Il successo di Gazzada dopo quello di Pavia ha reso dolce come non mai la colomba, una gioia che coach Luca Valentino vuol condividere con tutti i tifosi empolesi. "Da parte mia, dello staff e dei miei giocatori – attacca – abbiamo voluto fare i più sinceri auguri di buona Pasqua a tutti i nostri tesserati, alle loro famiglie ed ai nostri tifosi, che ci sono sempre stati vicino ed ai quali speriamo di regalare altre soddisfazioni".

Il tecnico dell’Use torna poi sulla gara di giovedì scorso vinta a Gazzada contro il Sette Laghi. "A Gazzada abbiamo fin da subito interpretato bene la gara, alzando l’intensità e trovando buone soluzioni contro la zona – spiega –. Solo negli ultimi minuti del primo quarto abbiamo concesso forse qualcosa di troppo ma abbiamo reagito bene. Il cambio di ritmo e l’aggressività dei nostri avversari ha cambiato un po’ l’inerzia della partita e sicuramente dovevamo essere più bravi nel capitalizzare quanto di buono fatto nel primo tempo, ma il buon apporto da parte di tutti ci ha permesso di gestire il vantaggio fino alla fine riuscendo a spaziarci con più efficacia in attacco, aggredendo l’area più volte e chiudendo poi con una tripla importante la partita".

Poi Valentino getto lo sguardo verso l’orizzonte, che per l’Use prende i contorni del match casalingo al Pala Sammontana contro la Junior Libertas di Casale Monferrato. "Ora c’è da ricaricare le pile – prosegue – per poi riprendere con le ultime tre partite che delineeranno la griglia play-off. La prima sarà sabato prossimo in casa con Casale, un avversario temibile in una gara da preparare al meglio". La seconda fase si concluderà poi il 13 aprile a Saronno contro la co-capolista e il 20 aprile ancora in casa contro Pavia. A seguire poi le prime sei, tra cui ormai è già certo ci saranno anche Rosselli e compagni, si qualificheranno ai quarti di finale insieme alle prime due dei play-in Silver (a parte Quarrata, è bagarre per il secondo posto con ancora 5 squadre in lizze). Quarti di finale che saranno al meglio delle tre gare, che si svolgeranno il 28 aprile e l’1 maggio con eventuale ’bella’ il 5 maggio.