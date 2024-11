Unahotels all’assalto di Pistoia. Obiettivo: terzo blitz consecutivo

Dopo quella infrasettimanale in Polonia, l’Unahotels è attesa oggi da un’altra trasferta, questa volta in campionato. Le basterà valicare l’appennino per sfidare L’Estra Pistoia; e andare alla ricerca della terza vittoria consecutiva in Serie A lontano dalle mura amiche, dove i biancorossi, peraltro, sinora hanno vinto e convinto maggiormente.

Centrare il tris è possibile, a patto che il mosaico creato da coach Priftis veda tutti i suoi tasselli incastrarsi in modo profittevole. A partire da Cassius Winston. Quando è connesso e volitivo, l’intera squadra ne trae giovamento e pure l’altra pedina chiave del comparto esterni, Jaylen Barford, gioca più tranquillo e con maggiore efficacia. Quando invece, come accaduto otto giorni fa al PalaBigi con Brescia, si fa innervosire e condizionare dai falli oppure quando il suo atteggiamento non è propriamente leonino, quantomeno in fase offensiva, nascono i problemi. Per il resto si conta sulla solidità di Momo Faye, che sembra avere superato del tutto i problemi alla caviglia, e pure sull’intensità garantita dal gruppo degli italiani. Come auspicato da Priftis stesso, si attendono poi conferme da Gombauld, dopo la promettente prestazione in Fiba Champions League. Riguardo agli avversari la loro forza, a oggi, è avere dimostrato, dopo le perplessità del mercato estivo e della preseason, che l’organico allestito dal presidente Ron Rowan e dall’ormai uscente coach Calabria (oggi in panchina siederà il vice Della Rosa, ma gli occhi degli arbitri e delle tv saranno soprattutto puntati sul citato Rowan per vedere se, come già accaduto, svestirà i panni del dirigente per mettersi a fare l’allenatore, cosa vietata dalle norme e che sta portando alla separazione con Calabria) è più solido di quanto si pensasse.

Christon, arrivato a fine settembre, ha portato esperienza, lucidità e tanta luce in cabina di regia, coadiuvato dalla "verve" di Forrest (10 assist a partita in due) e il buon Maverick Rowan, figlio di Ron, ha dimostrato di poter stare in A non per il cognome che porta ma per le sue qualità (viaggia a 16.2 punti di media, conditi da tanta energia). Da tenere particolarmente d’occhio Karlis Silins, miglior realizzatore del team, il quale, con la sua duttilità, ha messo in crisi più di una retroguardia in questa prima fase di stagione. Il tallone di Achille di Pistoia sono i rincalzi. A parte Silins, che da lì vi esce per ragioni tattiche, la panchina è corta e a livello tecnico ben meno quotata dello starting-five. Detto questo Reggio, per prevalere, dovrà avere un fattivo apporto da tutti i suoi elementi, anche per non dare alla squadra avversaria, che al di là delle problematiche interne può contare su uno dei pubblici più caldi del torneo, il modo di caricare il proprio ambiente.