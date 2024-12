Unahotels. Che ovazione per Faried . Mercoledì giocherà in Coppa

A Kenneth Faried piacciono i tifosi caldi e passionali: ebbene, miglior accoglienza il PalaBigi non poteva riservargli. Sia al momento dell’arrivo in via Guasco, assieme ai tre figli, alla moglie e alla suocera, sia nell’istante in cui lo speaker lo ha presentato al pubblico, i reggiani gli hanno tributato due lunghe ovazioni e i primi cori. Il nuovo acquisto ieri mattina ha assistito alla rifinitura della squadra e in questi giorni si è già allenato, sia pure in maniera differenziata rispetto al gruppo. Oggi partirà coi nuovi compagni in direzione Vilnius, dove mercoledi farà il suo debutto con il Rytas.