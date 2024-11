Unahotels: oggi per l’Under 19 inizia la Next Gen Cup, torneo riservato ai club di Serie A. Alle 19,30 i biancorossi sfidano Brescia. Coach Rossetti: "Ce la giochiamo con tutti»

Si alza alle 19.30 la palla a due per l’Under 19 di coach Rossetti alla sesta edizione della Next Gen Cup, torneo riservato alle formazioni Under 19 dei club di Serie A. Il format prevede due gironi all’italiana con gare di sola andata e una fase finale a cui accedono le prime quattro di ogni girone. La prima tappa si disputerà a Varese da oggi a domenica mentre il secondo concentramento si giocherà da giovedì 2 a sabato 4 gennaio a Rimini e Santarcangelo. Le fasi finali, invece, sono fissate da venerdì 21 a domenica 23 febbraio a Brescia, con la Final Eight ad eliminazione diretta. La Unahotels è stata sorteggiata nel girone con Sassari, Milano, Treviso, Trieste, Brescia, Trapani e Venezia. I boys di Rossetti debuttano stasera contro Brescia poi, in questo primo round, affronteranno Trieste (domani alle 16), Treviso (sabato alle 17.30) e Trapani (domenica alle 11.30). "Sarà un bel banco di prova - dice Rossetti - per vedere a che punto siamo del nostro percorso e misurarci con squadre fra le migliori d’Italia: sulla carta affrontiamo un girone duro con formazioni molto forti". Avete preparato qualcosa di particolare per questa kermesse? "Ovviamente abbiamo dato un occhio ai video delle avversarie, per il resto ci siamo concentrati ad allenarci sulle nostre cose. Sono molto contento dei ragazzi, si presentano in palestra con il giusto atteggiamento; ovvio che spicca il giocatore che fa 20 punti, ma devo dire che tutti si sentono partecipi e in molti fanno un lavoro di sacrificio, di difesa e altre cose che non vanno a tabellino". La dimostrazione è il buon momento che state vivendo in campionato. "Abbiamo vinto le ultime sei partite e siamo in crescita: sia la Next Gen che le prossime partite di campionato ci aiuteranno a capire dove dovremo migliorare". Obiettivi? "Ce la giochiamo. Arriviamo con qualche acciacco ma sostanzialmente sono tutti arruolati, è ovvio che dovremo tenere in considerazione pure l’aspetto fisico con gare così ravvicinate".

Cesare Corbelli