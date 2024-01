Unieuro batte il fanalino di coda Chiusi per 82-74

Forlì, 21 gennaio 2024 – La Pallacanestro 2.015 conserva l’imbattibilità casalinga superando il fanalino di coda Chiusi per 82-74, in un match tutt’altro che semplice. Con ottime percentuali dall’arco (42%), colpendo in particolare nei momenti decisivi, l’Unieuro supera la compagine toscana soltanto nell’ultima frazione, conquistando due punti che valgono di nuovo il primato in classifica. Capitan Cinciarini in evidenza con 24 punti. Inizio di partita a ritmi bassi, poi i biancorossi cominciano a trovare continuità e mettono le ali. Vantaggio in doppia cifra a fine primo quarto (19-9), quindi tre bombe di Cinciarini scavano il solco (28-12). Forlì è padrona della sfida, ma Chiusi chiude a doppia mandata il pitturato, trova fiducia e riapre improvvisamente la sfida: break di 2-12 e punteggio sul 35-33. Prima della pausa lunga, comunque, i biancorossi trovano il modo di allungare fino al +7 (42-35) col ‘solito’ ispiratissimo Cinciarini. Padroni di casa che poi ritrovano la doppia cifra di vantaggio (47-37), prima di dover fare i conti un Tilghman indiavolato. Prima l’Umana si avvicina fino al -1 (54-53), quindi, col gioco da tre punti di Stefanelli, mette addirittura la testa avanti (59-60). I biancorossi non si perdono d’animo, trovano tre bombe di fila a inizio ultima frazione e rivedono il +10 (72-62). Con Johnson, poi, l’Unieuro toccherà anche il +12 (78-66), antipasto di un finale in gestione.