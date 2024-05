Basket Unieuro Forlì si arrendono a Trieste: i 25 punti di Zampini non bastano

Forlì, 21 maggio 2024 – Trieste passa anche in gara2 all’Unieuro Arena (76-91 il finale) e mette Forlì con le spalle al muro. I biancorossi lottano dando fondo a tutte le energie ma sono costretti a cedere dopo una rincorsa durata 40’. A nulla servono i 25 punti di Zampini.

Venerdì sera a Trieste sarà ultima spiaggia. Forlì è subito costretta ad inseguire. Gli ospiti sono in fiducia e nel primo quarto il vantaggio si attesta già in doppia cifra, fino al +12 (12-24) degli ultimi minuti del primo quarto. L’Unieuro Arena si scalda, i biancorossi reagiscono con un break d 11-2 e si riportano a contatto (23-26), prima del -1 (28-29) di Cinciarini. Trieste si affida a Brooks e ad un serie di triple che valgono per due volte il +7, sul 31-38 e poi sul 41-48 dell’intervallo. Gli ospiti continuano a menare le danze e Brooks e Reyes insistono fino al +15 (43-58). Forlì ha il morale sotto i tacchi e nel corso del terzo quarto finisce anche sul -19 (49-68) trovando poca fortuna al tiro.

Nel quarto periodo l’Unieuro ha un sussulto e un break di 7-0 vale il -8 (64-72) che ridà un minimo di fiducia. Ruzzier spegne però tutto con tre canestri per il +16 (66-82) che chiude il match.