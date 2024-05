Basket, l’Unieuro Forlì si impone su Vigevano 87-71 e supera gara1 dei quarti

Forlì, 5 maggio 2024 – Tutto facile per Forlì in gara1 dei quarti di finale. I biancorossi si impongono su Vigevano per 87-71, al termine di un match sempre condotto senza patemi.

A inizio ultimo quarto, l’Unieuro conduceva di 31 lunghezze. Quattro uomini in doppia cifra tra le fila dei padroni di casa, in evidenza Zampini con 18 punti. Martedì sera (ore 20.30) si replica in gara2.

L’avvio è subito appannaggio della Pallacanestro 2.015. I biancorossi centrano il +9 (13-4), quindi non si voltano più indietro e incrementano il proprio bottino: 31-11 dopo 10’. Vigevano si aggrappa a Bertetti (35-21) e prova a rimettersi in scia, ma l’Unieuro non abbassa la guardia e ristabilisce le distanze (41-21), mantenendo inalterato il divario sino alla pausa lunga (50-33).

Al rientro dagli spogliatoi l’intensità cala fugacemente, con gli ospiti che si avvicinano (55-41). Forlì non si lascia però sorprendere. Insistendo in transizione e cavalcando un Zampini effervescente, gli uomini di Martino tornano a brillare e si portano sul +26 (69-43). Arriverà poi anche il massimo vantaggio sul 76-45 che chiude i giochi con ampio anticipo.