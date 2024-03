Union, missione compiuta. Superato il Don Bosco

Ancora una vittoria per l’Union Basket Prato targata Sim Tel nella post season di serie C maschile. Bellissima prestazione dei ragazzi di coach Paoletti, che sul campo di casa hanno superato il Don Bosco Livorno con un secco 86-42, ribaltando anche la differenza canestri dopo la sconfitta dell’andata e facendo un bel passo avanti verso la permanenza in categoria. La gara inizia subito con un buon ritmo il primo quarto che si chiude sul 20-9 in favore dei pratesi, con Dionisi e Corsi a scavare il primo solco. Più equilibrato il secondo tempino. Don Bosco si affida alle iniziative di Di Sacco, mentre la Union rallenta, pur trovando tre triple di un super Lanari e una di Biagi e riuscendo ad arrivare alla sosta lunga in vantaggio 35-20. Al rientro i pratesi azzannano il match con un parziale di 23-6, chiudendo di fatto la partita grazie alla pioggia di triple di Cavicchi, Lanari, Corsi e Bogani (58-26 all’ultima sosta). Anche nell’ultima frazione l’intensità non scende. Bonetti e Guasti trovano la via del canestro con ottime iniziative, capitan Cavicchi lotta e chiude con canestro, tripla e quinto fallo in serie la sua ottima gara, i titoli di coda scorrono con i canestri di un Dionisi in forte crescita. L’Union stasera sarà di nuovo impegnata nella difficile trasferta in casa della Synergy Valdarno. Ecco il tabellino Union Basket Prato: Municchi 0, Vignozzi 0, Bellandi 0, Bonetti 4, Corsi 19, Guasti 5, Lanari 13, Biagi 9, Cavicchi 10, Dionisi 15. All. Paoletti.