Un’OraSì in palla a Imola

Virtus Imola

71

OraSi Ravenna

71

VIRTUS IMOLA: Masciarelli 9, Galizia 2, Fiusco 3, Morina 4, Valentini 14, Vaulet 10, Magagnoli 2, Anaekwe 16, Kadjividi 3, Ambrosin 4, Ricci 4. All. Galetti

ORASI RAVENNA: Ferrari 4, Crespi 9, Gay 16, Casoni 9, Munari 11, Brigato 14, Tyrtyshnyk 5, De Gregori 3. All. Gabrielli Note: parziali 20-26, 42-41, 60-57

Parziali: 20-26, 42-41, 60-57

Imola – Le amichevoli sono sempre una buona tappa di avvicinamento al campionato, ieri sera l’OraSI Ravenna ha giocato al PalaRuggi di Imola con la Virtus di Gianluigi Galetti. Una partita che è finita con un inusuale pareggio. Le due squadre non hanno lesinato energie davanti al pubblico imolese. Ne è uscita una discreta gara per quello che è il periodo attuale, dove le squadre badano meno al sodo e al risultato, ma a tanti piccoli aspetti indispensabili per crescere. Ravenna ha allungato nel primo parziale, poi c’è stato il rientro dei padroni di casa capaci di mettersi davanti di una lunghezza alla fine del secondo quarto. Si è andati avanti a strappi anche nei parziali successivi, ancora davanti Imola di un solo cesto alla penultima sirena (60-57).

Negli ultimi dieci minuti ha cominciato a pesare la stanchezza e all’ultima sirena sul tabellone del Ruggi c’era stampato un bel 71-71. Un buon test per vedere all’opera tutti gli effettivi e per capire come la squadra si sta preparando per l’esordio in campionato di fine settembre a Ruvo di Puglia, un appuntamento subito impegnativo e tosto per i bizantini. Ravenna a Imola si è mossa bene, dovendo fare i conti con un’avversaria che è a sua volta un cantiere aperto ma cercherà di essere protagonista nel girone A della serie B Nazionale. A livello offensivo i migliori marcatori sono stati Gay (16) e Brigato (14), è andato in doppia cifra Munari (11), si sono fermati ad un passo sia Casoni e Crespi con 9 punti a testa.

Sabato la formazione di Gabrielli tornerà di nuovo in campo, al PalaCosta arriverà la Loreto Pesaro, un altro appuntamento per migliorare la propria condizione fisica, ma pure quel pezzo di assetto di squadra che ancora manca in questa pre season 2024/2025. Un po’ alla volta i giri del motore dovranno aumentare, e questo accade solo allenandosi ancora in un pre campionato lungo e parecchio condizionato dalle temperature di questi periodi. Prosegue anche la campagna abbonamenti ’mai senza di te’, i tifosi ravennati potranno acquistare i tagliandi che danno diritto d’accesso alle gare casalinghe oggi nella sede del Basket Ravenna in via della lirica 21 dalle 17 alle 19. Ma pure sabato dalle 11 alle 13.

Antonio Montefusco