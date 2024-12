Use Rosa, derby al vertice. Trasferta livornese ostica

Sarà un derby di alta classifica quello che attende stasera alle 21 l’Use Rosa Scotti, impegnata al Palamacchia di Livorno (arbitri Di Salvo e Forte di San Giuliano Terme). Le biancorosse, che nell’ultima giornata hanno agganciato in vetta San Giovanni Valdarno, saranno infatti di scena sul campo della sesta forza del campionato di A2 femminile. Seppur neopromossa Jolly Acli Livorno ha già conquistato 12 punti, sei in meno delle ragazze di coach Alessio Cioni, che presenta così la sfida. "È una trasferta molto difficile – spiega il tecnico – Livorno è una buona squadra che si è anche rafforzata in corsa, oltretutto inserendo Tay Madonna che è una nostra ex dei tempi della A1 e che ritroviamo con piacere e Botteghi che non ha bisogno di presentazioni. In questo momento credo che la squadra di coach Angiolini sia un top team e, nel girone di ritorno, sarà una compagine in grado di lottare per il vertice. Sarebbe stato molto meglio affrontarla ad inizio campionato ma ci prepariamo per questa partita sapendo che loro sono sulla carta più forti di noi e quindi con la solita mentalità operaia di sempre. Andremo decise a fare bene ed a prolungare la striscia positiva di risultati".

Il tecnico dell’Use Rosa conclude poi parlando della condizione della sua squadra. "Fisicamente stiamo benino – prosegue – abbiamo avuto una settimana senza particolari problemi e quindi diciamo che siamo pronte anche da questo punto di vista. Il tutto senza dimenticare che è un derby e che quindi ci teniamo particolarmente a vincerlo. Credo che questa partita e quella successiva in casa con una squadra del livello di Sanga Milano, possano dire chi siamo realmente".

Tutti i sostenitori empolesi che non potranno essere presenti a Livorno per tifare dagli spalti, potranno comunque seguire la partita dell’Use Rosa in diretta streaming sul canale youtube jollyaclibasket90.