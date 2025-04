Use Rosa Scotti inizia i play-off A2 femminile contro Martina Treviso

L’attesa è finita. Forte del quarto posto conquistato al termine di un’esaltante stagione regolare e della storica vittoria della Coppa Italia, stasera alle 18 l’Use Rosa Scotti comincia il suo cammino nei play-off di A2 femminile. Al Pala Sammontana arriva la Martina Treviso della grande ex Peresson per gara-1 del primo turno. Un avversario tosto, una società che, in una terra dove si respira tanto basket, ha saputo portare quello femminile ad un livello importante. Allenata da coach Alberto Matassini, la società è nata nel luglio 2011 dalla collaborazione di un gruppo di appassionati uniti dall’obiettivo di far rinascere la pallacanestro femminile a Treviso costruendo una realtà sportiva competitiva e capace nel tempo di sviluppare un progetto, migliorandosi stagione dopo stagione nei risultati, sia sportivi che societari. La prima squadra milita da quattro anni nel campionato nazionale di serie A2, dove quest’anno ha chiuso al quinto posto per appena un punto e coach Alessio Cioni non ha fatto mai mistero che, se avesse potuto scegliere, l’avrebbe evitata volentieri.

"Ai play-off si azzera tutto – esordisce il tecnico biancorosso – Treviso è una squadra forte e sappiamo che sarà dura. Il pronostico è aperto, anche se dalla nostra c’è il fattore campo ed anche come valori siamo sullo stesso piano. Per questo sarà importante chi sta meglio fisicamente, chi gioca la partita migliore e più attenta. Sappiamo quali sono i loro punti di forza e su questo dovremo stare attente sempre pensando di giocare la nostra pallacanestro che ci ha portato a toglierci tante soddisfazioni in questa stagione. Mi auguro che la gente ci stia vicino anche se è il sabato di Pasqua sia perché sarà una bella sfida, sia perché l’apporto del pubblico è importante".

La diretta streaming del match sarà trasmessa su flima.tv a pagamento. Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni sul sito.