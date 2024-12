Use, un 2024 coi fiocchi: "Una squadra di carattere"

Un Pala Sammontana trasformato in ristorante con circa 500 persone a tavola fra giocatori della prima squadra, delle giovanili, piccoli del minibasket, famiglie, dirigenti, sponsor ed autorità. Questa l’ormai tradizionale cena di Natale con cui l’Use ha di fatto salutato un 2024 che la vede ai vertici di entrambi i campionati senior: prima a pari merito con altre due squadre l’Use Rosa Scotti in A2 femminile, quarta l’Use Computer Gross in B Interregionale. "Questa squadra ha dimostrato di avere grande carattere – ammette il coach dell’Use Rosa, Alessio Cioni –. L’ultimo ko contro Sanga Milano ci stava per la qualità delle avversarie, ma rode averlo subito così nel finale quando potevamo aver chiuso prima la partita. Gli errori commessi ci sono utili per capire che bisogna stare sul pezzo per tutti i 40 minuti". Le biancorosse finora sono andate oltre le più rosee aspettative, dando sempre la sensazione di poter lottare contro qualunque avversario. Stesso discorso per i compagni maschi, che si preparano per la volata finale della prima fase con l’obiettivo di entrare fra le prime sei (al momento sono quattro i punti di margine sulla settima), posizione che finora i biancorossi hanno sempre mantenuto senza particolari problemi occupando stabilmente le prime piazze della classifica.

"Nonostante il ko sono contento della prova dei ragazzi anche nell’ultima gara a Cecina, dove ho messo in campo pure diversi ragazzi del 2007 che pian piano, come è nel nostro progetto, stanno trovando un minutaggio sempre più consistente – ammette il coach della Computer Gross, Luca Valentino –. L’importante è essere tutti sul pezzo perché se siamo tutti connessi sono certo che squadra possa fare ancora meglio, nonostante il campionato che stiamo facendo sia per noi già totalmente sopra le righe". Intanto, proprio per queste feste natalizie è stato pubblicato il libro sulla storia dell’Use, disponibile presso la segreteria del Pala Sammontana. Un lavoro realizzato grazie soprattutto all’archivio di Carlo Faraoni, giornalista de La Nazione scomparso a dicembre 2022 nonché giocatore biancorosso in gioventù, gentilmente messo a disposizione dalla famiglia. "Abbiamo iniziato con lui questo progetto e, purtroppo, lo terminiamo senza di lui. Ed a lui lo dedichiamo, oltre ad Arbaro, Ademaro e Piero. Era un qualcosa che dovevamo alla loro memoria – spiega il dirigente e giornalista Marco Mainardi –. Un lavoro lungo un anno, fatto di interviste, ricordi personali e aneddoti. Se per l’Use sono stato uno dei tanti, per me l’Use è stata ed è ancora oggi una parte importante della mia vita e scrivere queste pagine è stato così anche un modo per rendere indietro una minima parte di quanto ho ricevuto. Il tutto col supporto di Guia e Linda, dell’archivio fotografico di Gianni, di Luca e Piero, dell’editore e con la prefazione dell’amico Riccardo Fattori".