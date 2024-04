VERSO I PLAYOFF. Abbonati, ultime ore per confermare i posti

In casa Pallacanestro 2.015 prosegue a gonfie vele la prevendita per gara1 e gara2 dei quarti di finale playoff contro Vigevano, in programma rispettivamente per domenica 5 e martedì 7 maggio. La prevendita è già aperta a tutti, sia agli abbonati alla regular season che ai non abbonati. Per i primi, però, la prelazione sul posto sinora occupato all’Unieuro Arena sarà aperta soltanto fino ad oggi. Da domani, di conseguenza, tutti i posti non ancora venduti si libereranno. Gli abbonati possono contare su una speciale scontistica che permarrà però di fatto fino alla palla a due di gara1. È possibile acquistare i biglietti presso la sede del club in viale Corridoni 10 (aperta dal lunedì al venerdì 9-13 e 17.30-20; chiusa nella giornata festiva di domani) e in tutte le rivendite autorizzate Vivaticket, nonché online.

Ancora in vendita anche la t-shirt celebrativa dei playoff 2024 ‘Tutta Forlì ti ama’, al costo di 15 euro. Chi acquista il biglietto a tariffa intera nei settori numerati, per gara1 e gara2 in un’unica soluzione, avrà la maglietta in omaggio.