Vico (Blacks). "Bravi a sfruttare le indecisioni di Imola»

Il Professor Vico ha tenuto una lezione anche al PalaRuggi. La guardia argentina ha segnato allo scadere la tripla che ha permesso ai Blacks di andare al supplementare nel derby in casa dell’Andrea Costa Imola poi vinto grazie anche a 7 suoi punti nell’overtime. L’ennesimo canestro decisivo in una carriera che lo ha visto spesso essere decisivo (non a caso è il giocatore più vincente in B) ed infatti molti lo vedevano alla vigilia come protagonista di questo delicato incontro che ha regalato ai Blacks i playoff. Un obiettivo centrato grazie alle quattro vittorie consecutive ottenute dal ritorno di Garelli. "I playoff rappresentano il primo obiettivo del nostro campionato – spiega Vico – e non deve essere poco considerato l’averlo raggiunto, anche se tutti noi speravamo di occupare una posizione migliore in classifica. È stata una stagione difficile a cominciare dal livello alto della nuova B Nazionale, poi abbiamo infortuni, cambi di allenatore, giocatori che sono andati via e altri che sono arrivati, tutte condizioni che non ci hanno mai permesso di trovare continuità di risultati e di veder ripagato in campo il nostro lavoro. Una vittoria come quella a Imola conferma che la squadra ha carattere e soprattutto che ha tantissima fame. Stiamo arrivando ai playoff nel migliore dei modi e ora vogliamo continuare il nostro buon momento anche con Ravenna". Artefice della striscia di quattro vittorie consecutive è Garelli che dal suo ritorno ha soltanto vinto.

"Gigi ha portato spensieratezza soprattutto in alcuni giocatori. Ovviamente non è una critica all’allenatore precedente con cui comunque abbiamo lavorato bene. Il campo ha subito dimostrato che ognuno di noi è stato utile al gioco dando il proprio contributo e siamo anche stati bravi a far girare gli episodi a nostro favore cosa che prima non avevamo mai fatto. Alcune sconfitte di troppo avevano tolto un po’ di serenità". Riguardo al suo ennesimo canestro decisivo, Vico come al solito è molto modesto. "È stata una azione di gioco anomala in cui sono riuscito a segnare. Probabilmente Imola avrebbe dovuto commettere fallo per bloccare il gioco e noi siamo stati bravi ad approfittarne giocando poi il supplementare con grande lucidità. Ora non vediamo l’ora di disputare i playoff e di iniziare un nuovo campionato". I Blacks possono chiudere settimi, la loro posizione attuale, o arrivare sesti, ma in quel caso dovranno sperare in una sconfitta di Mestre a Lumezzane, perché l’arrivo a pari punti premierebbe i veneti, avanti grazie agli scontri diretti. Ovviamente sarà fondamentale che i faentini vincano il derby con Ravenna. In caso di settimo posto il quarto di finale playoff sarà con la Libertas Livorno, mentre il sesto porterebbe all’incrocio con gli Herons Montecatini.

