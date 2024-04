Vigarano travolta. Ora saranno playout

Saranno playout per la Giara Vigarano del neo coach Carlo Grilli. Nonostante il ko (56-80) contro Ponzano, il contemporaneo successo di Udine ad Abano Terme ha consegnato alle biancorosse l’accesso ai play out, dove affronteranno una fra Torino e Giussano. Il match contro Ponzano ha avuto poca storia, nonostante i 33 punti di Siciliano, che ha chiuso con 3 rimbalzi e altrettanti assist una gara offensivamente dominante. Bene Cutrupi, con 13 punti e 8 rimbalzi. Come detto, il match contro Ponzano è durato poco dal punto di vista del risultato, le trevigiane fin da subito hanno messo il naso avanti, controllando il punteggio fin dall’avvio del secondo periodo. Ci ha provato, la compagine biancorossa, che dal -25 del terzo quarto (33-58) è ritornata grazie a Siciliano prima sul -16 (44-60 al 33’), poi sul -14 al 34’. Il break di 0-10 che, dal -14 ha riportato sul -24 la Giara, ha chiuso il match.

Ora saranno play out e ci vorrà tutta un’altra squadra per provare a centrare la salvezza.