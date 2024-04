Vincere per mettere in cassaforte i play-off

Un match che vale una stagione? Magari no, ma di sicuro ha un peso specifico fondamentale sulla strada di quello che è, ora a maggior ragione, ma di fatto tale pure a inizio campionato, l’obiettivo dell’annata Unahotels: approdare ai playoff. Sull’ostico parquet dell’Estra Pistoia, autentica sorpresa del campionato se guardiamo al rapporto roster/rendimento, i biancorossi proveranno questa sera a centrare il blitz che metterebbe praticamente in cassaforte la post-season.

In caso questo non fosse possibile, il piano B è preservare la differenza canestri, cercando di mantenere l’eventuale sconfitta entro i tredici punti di margine: considerando che all’andata, al PalaBigi, la truppa di Priftis si impose 95-82 con un favoloso Galloway (24 punti e il 50% da 3 punti). In caso di battuta d’arresto infatti Pistoia (attualmente al sesto posto, a quota 26 punti, -2 dai biancorossi) aggancerebbe Reggio, sicchè tenere a proprio agio almeno lo scontro diretto avrebbe, ai fini della classifica avulsa, un peso specifico importante per Vitali e compagni. Che comunque scenderanno al PalaCarrara con la ferrea volontà, auspichiamo seguita da altrettanta concretezza, di portarsi a casa due punti preziosissimi, per il motivo di cui sopra; ma superare indenni lo scoglio toscano, i cui tifosi tra le mura amiche, specialmente nelle gare che contano, sanno davvero trasformare le gradinate in una bolgia infernale, sarà tutt’altro che semplice.

Certo, sia la convincente vittoria esterna contro Pesaro di due settimane fa, che ha spezzato un tabù in trasferta durato più di 100 giorni, sia la discreta prestazione sfornata in via Guasco l’ultimo turno contro la corazzata Olimpia Milano, hanno dato alla truppa di Priftis ulteriori certezze sulla solidità del gruppo e sugli equilibri tecnici raggiunti. Ma l’abilità del tecnico avversario Brienza nel comporre, e far rendere oltre le aspettative, un mosaico coeso e ordinato, nonché capace di espugnare il campo della Virtus Bologna appena sette giorni fa, autorizza a praticare un sano pragmatismo in vista del match ma non un onirico ottimismo. Sulla carta infatti l’Unahotels odierna ha tutte le potenzialità per espugnare il PalaCarrara, tuttavia, per riuscirci, dovrà restare focalizzata sul match per tutti i 40’ e mantenere alta intensità con la necessaria continuità; fattori che, lontano da Reggio, non sempre è riuscita a coniugare. "Dovremo fare la partita perfetta perché questa gara ha tante insidie", ha sintetizzato Dimitris Priftis nell’avvicinarsi dell’odierna contesa, parole di puro buon senso, unite alla consapevolezza che la Pallacanestro Reggiana è comunque una squadra in crescita, anche se oggi dovrà fare i conti con le condizioni del suo funambolo in cabina di regia: Briante Weber. L’estroso esterno Usa, a causa dei problemi al ginocchio accusati nel match contro l’Armani, si è allenato a singhiozzo in settimana e non sarà al meglio; andrà in panchina ma occorrerà vedere quanto, e quale, potrà essere il suo apporto.