Virtus Aglio: "Vogliamo chiudere in bellezza"

Il copione del campionato di serie B Nazionale non poteva essere più entusiasmante. Nell’ultima di regular season ci sarà la partita con la p maiuscola: il derby. Domenica alle 18 la Virtus riceverà l’Andrea Costa. Un’ultima recita stagionale per interrompere la striscia di quattro passi falsi consecutivi. L’occasione è ghiotta per chiudere in bellezza un campionato che ha portato in dote la permanenza in categoria con largo anticipo: "Queste quattro sconfitte non fanno bene – commenta il capitano Jacopo Aglio –, vincere poteva esserci d’aiuto per qualcosa in più, ma abbiamo incontrato squadre che dovevano fare dei punti come Padova e Chieti e queste ultime hanno giocato un po’ oltre il loro ordinario. La Virtus ci ha provato, ci sono stati errori e disattenzioni che ora pesano sul bilancio finale". La squadra di Mauro Zappi perdendo nelle ultime settimane si è giocata la possibilità di accedere ai playoff: "Questo è un obiettivo nato in corsa, ci siamo salvati con 5-6 partite d’anticipo, era questa la nostra vera meta stagionale. Ci va dato atto di avere centrato la permanenza in categoria con largo anticipo. I playoff potevano essere la ciliegina sulla torta, un traguardo inaspettato a livello di immagine per noi, ma spendibile per il club sul mercato della prossima stagione. Peccato non avercela fatta".

Fra 48 ore la madre di tutte le partite. Uno dei due match segnati sul calendario dai tifosi di entrambe le squadre: "Mi aspetto una partita molto emozionante, come è stata all’andata, lo stesso è accaduto nei due derby giocati nella passata stagione. Una giornata piena di emozioni per noi giocatori e per tutta la città. Se ne parla da dieci giorni, una partita come questa era attesa da settembre. Siamo tutti concentrati sul fare risultato".

Una partita che il capitano giallonero immagina così: "Sarà una gara molto agguerrita, loro hanno Fazzi out quindi una rotazione in meno. L’Andrea Costa è una squadra combattiva e fisica molto complicata da affrontare. Dovremo essere pronti, ma soprattutto cercare di placare eventuali nervosismi che si potrebbero creare per portare a casa il risultato. Bisognerà giocare senza troppe tattiche stando concentrati sereni e lucidi nel fare quello che sappiamo anche come è accaduto con squadre molto più attrezzate come Roseto e Ruvo di Puglia. Vogliamo chiudere in bellezza".