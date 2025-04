"Virtus, è come una finale. I tifosi ci sapranno aiutare"

La gara di domani sera con Saronno (palla a due ore 20.30) è un crocevia molto importante nella stagione della Virtus Imola. Vincendo i ragazzi di Gianluigi Galetti centrerebbero la matematica permanenza in categoria. Due punti per certificare la prima meta stagionale, si parte sempre da una salvezza e poi si vola verso arrivi più ambiziosi. Sarà una V imolese ancora acciaccata e limitata dalle defezioni: se non ci saranno novità potrebbe rientrare per pochi minuti Anaekwe, quasi certamente fuori dai giochi sia Masciarelli che Kadjividi.

La permanenza in categoria è li a portata di mano: "La salvezza – commenta il direttore generale Gabriele Torreggiani – è l’obiettivo di minima di ogni annata agonistica, per come si sono messe le cose durante l’anno è qualcosa di importante da portare a casa. Ma non è tutto chiuso per il raggiungimento dei play in e bisogna crederci fino in fondo. Come abbiamo avuto sfortuna noi nell’ultimo periodo, lo possono avere anche le altre squadre. Di recente ci sono stati infortuni, defezioni, giocatori che sono scesi in campo acciaccati dimostrando il loro attaccamento al club e alla maglia giallonera. La salvezza è a un passo, ma ai ragazzi ho detto che se fino a ora sono stati degli eroi, dovessero raggiungere i play in diventerebbero automaticamente delle leggende. Bisogna sempre avere speranza, ed è quella che ha la Virtus in questo momento finche c’è la possibilità di farlo".

Il domani si chiama Saronno, i lombardi sono ultimi in graduatoria, ma guai a soffermarsi solamente ai numeri ed è questo che conferma il dirigente giallonero: "Mi aspetto una partita giocata come una finale, è il match che di fronte al pubblico può darci la salvezza senza passare dai play out. Affronteremo un avversario che non merita l’ultimo posto, ha perso tanti incontri solo nelle battute finali. I lombardi giocano con carattere e con controllo del gioco, ci aspetta l’ennesima sfida che dobbiamo approcciare con le nostre caratteristiche: grinta, impatto e voglia fino ad un secondo dopo la sirena finale. Il PalaRuggi sa sempre come spingerci e come stare vicino alla squadra in ogni secondo degli incontri, vogliamo regalare questa soddisfazione ai nostri supporter che se lo meritano. Avremo un’avversaria tosta e non va guardata la classifica".