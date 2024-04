Virtus e Zappi: c’è l’addio. Le strade si separano

Un comunicato uscito ieri sera alle ore 18.10 ha sancito ufficialmente l’addio di coach Mauro Zappi (nella foto Isolapress) dalla Virtus Imola.

La notizia era più o meno di dominio pubblico già da martedì, le due parti si erano incontrate nella mattinata alle 11 ed è li che si era consumata la fine del rapporto. Zappi era subentrato a Marco Regazzi a fine novembre quando il club giallonero aveva deciso di cambiare la sua guida tecnica; per Zappi 23 gare sulla panchina della V imolese con 11 vittorie.

Nella nota si legge del club: "La Virtus Neupharma Imola nelle figure del direttore generale Gabriele Torreggiani e del direttore sportivo Carlo Marchi, hanno incontrato il coach Mauro Zappi – il cui contratto è in scadenza al 30 giugno – comunicandogli la decisione di non rinnovare per la prossima stagione, puntando su un progetto tecnico completamente nuovo. Il presidente Davide Fiumi e tutta la società ringraziano il coach per i due anni di lavoro in Virtus, sottolineandone la professionalità, la capacità e la disponibilità dimostrate, in particolare per l’ultima stagione dove ha avuto l’opportunità, per la prima volta in carriera, di condurre una squadra a livello nazionale come capo allenatore per quasi l’intero campionato: centrando l’obiettivo salvezza insieme ai giocatori e staff tutto. Auguriamo a Mauro il meglio per il futuro e per e per le prossime esperienze professionali, sicuri potrà essere ricco di soddisfazioni".

La nota appena pubblicata sui social gialloneri ha scatenato i tifosi, quasi tutti pro Zappi. Un mesetto fa club e allenatore si erano incontrati ed era stato deciso di continuare assieme. Le cose sono cambiate tanto che le strade si divideranno. I gialloneri sono quindi a caccia di un allenatore, dopo Garelli fra i candidati c’è pure Galletti.

A pesare sul cambio di rotta le cinque sconfitte di fila, l’addio ai playoff che gioceherà invece l’Andrea Costa e anche l’ultimo derby perso contro i cugini biancorossi.