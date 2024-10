Virtus Imola, Galetti. "Penalizzati dagli arbitri. Peccato perdere così»

Il rammarico non fa punti e non permette di muovere la classifica. Ma il rammarico è quell’elemento che può far scattare la molla. La Virtus aveva 18 punti di vantaggio su Faenza, un divario ampio che però non è bastato per tornare a casa dal PalaCattani con due punti. All’intervallo Magagnoli e compagni erano sopra di 5, al rientro il parziale di 3-16 aveva illuso una Virtus di poter giocare sul velluto, qui c’è stata la reazione dei ragazzi di Garelli che sono riusciti a confezionare un 32-13. Una battuta dolorosa, i gialloneri potevano davvero vincere il primo match fuori casa ed avere un bilancio di 3 affermazioni e 2 sconfitte, invece si è verificato l’esatto contrario, e ora domenica bisognerà rimettere le cose a posto nel match intorno con Fidenza, per tornare a vincere dopo due sconfitte e tenere immacolato il PalaRuggi. Il passo falso di Faenza viene commentato cosi da coach Galetti: "La mia lettura quando si gioca a menarsi, noi perdiamo le gare. E’ successo a Mestre dove eravamo sopra di 9 e ne abbiamo presi 20. A Vicenza il punteggio era infimo e lo spettacolo incolore, al PalaCattani invece quando Faenza era sotto di tanto l’ha buttata sulla cosa che ho sottolineato prima. In più i nostri avversari hanno giocatori con una classe offensiva immensa, Faenza ha fatto canestro, noi non abbiamo quasi mai più tirato e la metà dei tiri sono stati in condizioni disastrate. Non sono soddisfatto dell’arbitraggio e lo devo dichiarare per i miei giocatori che danno in massimo e non riescono a risolvere le partite".

Una Virtus che è già attesa dalla sfida di domenica con Fidenza: "Stiamo sempre lavorando con un intensità grossissima, non quando c’è infrasettimanale dove si cerca di ovviare a questa cosa nella maniera migliore, in allenamento c’è grande agonismo, quello che proviamo a mettere anche in partita dove a volte ci mancano dei fischi. In casa abbiamo giocato due partite di spessore, ora ci attende il match con Fidenza e dovremo fare la stessa cosa. Vogliamo tornare a vincere per muovere la graduatoria".