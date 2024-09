Virtus, la voglia di Milos Joksimovic: "Squadra giovane pronta a dare tutto"

La Stosa prosegue la preparazione precampionato al ritmo serrato di 2 sedute giornaliere, propedeutiche alla prima amichevole prevista per domenica prossima 1 settembre alle ore 19 al PalaPerucatti contro Pino Firenze. Lo staff virtussino ha deciso di spingere molto in queste prime fasi, con carichi di lavoro elevati per mettere più benzina possibile nel motore. Tutti i giocatori hanno risposto molto bene alle sollecitazioni anche se non sono mancati i primi problemi, tutti però slegati dal lavoro effettuato in palestra. Prima un virus influenzale ha costretto allo stop Bartoletti, mentre successivamente è stata la volta di Baldasseroni, out da lunedì a causa di febbre alta e mal di gola. Il giocatore fiorentino classe 2005 dovrebbe rientrare in gruppo solamente stamani per mettersi poi a disposizione di coach Evangelisti per lo scrimmage di domenica. L’allenatore rossoblu, che ieri ha compiuto 40 anni festeggiando insieme ai giocatori e allo staff, è molto soddisfatto di questi primi giorni di lavoro, sia per l’intensità degli allenamenti che per la qualità messa in campo da tutti i giocatori. Buone indicazioni anche da parte dei nuovi arrivati, tra questi c’è anche Milos Joksimovic (nella foto), lungo classe 2005 di origine montenegrina che dopo gli anni a Piacenza agli ordini dell’ex coach rossoblù Stefani Salieri, nei quali si è messo in luce anche con qualche apparizione in serie A2, ha scelto Siena e la Virtus per proseguire il proprio percorso di crescita. "La preparazione sta andando bene, stiamo lavorando molto con doppie sedute mattina e sera portando avanti sia il lavoro atletico che quello tecnico sul campo - afferma Joksimovic - Mi sto trovando molto bene, i compagni e lo staff mi hanno accolto benissimo fin da subito, sono davvero contento. Siena è una delle città più belle che abbia mai visto, ho avuto l’occasione di girarla un po’ in questi giorni e mi piace molto. Siamo una squadra giovane e promettente che è pronta a dare il 100% - prosegue il nuovo lungo della Stosa - penso che la prossima possa essere una grande stagione per noi. A livello personale voglio crescere ancora e mettermi in gioco, cercando di migliorare il più possibile anche con l’aiuto di coach Evangelisti che in queste prime fasi di preparazione ci sta dando veramente tanti suggerimenti utili". In vista dell’amichevole di domenica contro Pino Firenze (palla a due ore 19), quando presso la segreteria sarà possibile anche sottoscrivere l’abbonamento stagionale, la squadra si allenerà oggi con doppio allenamento mattina/sera, mentre domani il programma prevede una sola seduta a metà mattina.