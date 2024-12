Virtus, ora serve la svolta per dimenticare il derby

La Virtus torna in campo questa sera (palla a due ore 18) per affrontare davanti al pubblico amico Capo D’Orlando. I gialloneri dovranno dimenticare in fretta la sconfitta nel derby e l’unico modo per farlo è battere i siciliani muovendo nuovamente la classifica. Vincere per dimenticare lo smacco di sette giorni fa, per fare passi in avanti e cominciare a scalare la graduatoria: "Dal basket posso aspettarmi di tutto – commenta Alessandro Fiumi, fratello del presidente e uno dei maggiori azionisti del club – quello che vorrei per il match con Capo d’Orlando è una bella partita, con un’ottima prestazione che porti ai due punti all’ultima sirena. La Virtus ha fatto vedere spesso il bel gioco, sia nelle gare vinte che in quelle dove è stato sprecato un grande vantaggio, ma anche questo è il bello della pallacanestro".

La V imolese è reduce dalla sconfitta nel derby con l’Andrea Costa, una partita tanto attesa che non ha portato il risultato sperato: "Il match è arrivato in un momento non splendido a livello atletico per la squadra. Va dato merito però all’Andrea Costa di essere un bel team, hanno messo in risalto le nostre lacune attuali. La Virtus non era molto in forma, purtroppo senza Valentini che è un pezzo importante per la squadra, non solo per il ruolo che occupa, ma anche perché è un punto di riferimento per l’intero gruppo Nonostante tutto per una buona metà di partita ce la siamo giocata". I gialloneri avevano cominciato la stagione per migliorare il risultato ottenuto lo scorso anno, finora le cose non sono andate come ci si aspettava: "Sappiamo che questo gruppo ha delle potenzialità, purtroppo i risultati non sono proporzionati alla semina fatta, c’è un allenatore che ha esperienza e sa quello che fa. Fin qui ci sono stati degli aspetti negativi, per motivi e situazioni diverse, ma ci sono i mezzi per risalire e fare le cose sempre meglio".

Le altre gare: Lumezzane-Fiorenzuola, Desio-Piacenza, Virtus Ragusa-Legnano, Blacks Faenza-Casale Monferrato, Fulgor Fidenza-Agrigento, Vicenza-San Vendemiano 85-84, Mestre-Omegna, Crema-Saronno.

La classifica: Legnano, Treviglio 24; San Vendemiano e Black Faenza 18; Andrea Costa, Vicenza e Omegna 16; Lumezzane, Casale Monferrato, Desio, Mestre, Fulgor Fidenza e Capo D’Orlando 14; Virtus Imola 10; Piacenza e Agrigento 8; Fiorenzuola 6; Virtus Ragusa, Saronno e Crema 4.