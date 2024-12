Virtus pronta per la sfida contro San Miniato: Zocca e Guerra in evidenza

Prosegue in casa Virtus il percorso di avvicinamento alla sfida di domani pomeriggio a San Miniato. I rossoblù di coach Evangelisti affronteranno la squadra più in forma del campionato, attualmente prima insieme a Empoli e Lucca e reduce da 5 vittorie consecutive.

A parlare del prossimo match e del momento della Stosa è Andrea Zocca, guardia ala rossoblu che sta crescendo di livello nelle prestazioni partita dopo partita. "Domenica ci attende una sfida tosta su un campo molto difficile - commenta il giocatore della Stosa - loro vengono da 5 vittorie consecutive mentre il nostro momento non è dei più brillanti a livello di risultati. In settimana però ci siamo allenati molto bene e proveremo ad andare a San Miniato per prenderci i 2 punti".

Zocca parla anche dell’ultimo arrivato in casa Stosa, Filippo Guerra, che già all’esordio contro Empoli con pochi allenamenti sulle gambe ha fatto vedere le sue capacità: "Si tratta di un bel valore aggiunto per la nostra squadra - prosegue il numero 8 della Stosa - perché Filippo è un playmaker con caratteristiche che ci mancavano. Noi siamo una compagine formata da tanti giovani e la sua esperienza può portarci solamente benefici".

Infine la guardia vicentina classe 2003 fa un primo bilancio sulla sua avventura in maglia rossoblu: "A Siena mi sto trovando alla grande sotto tutto gli aspetti - conclude Zocca - in settimana abbiamo anche scoperto da vicino il mondo delle contrade che è veramente bello e affascinante. Sono felicissimo di essere qua, in un posto bellissimo e in una società importante".

E proprio nell’ottica di un rafforzamento del già solido legame tra la società rossoblu ed il territorio senese e le sue "istituzioni" si è svolta mercoledì sera una cena che ha visto la Virtus protagonista insieme alla Emma Villas volley nei locali della società Due Porte nella contrada della Pantera (nella foto il taglio della torta). Un momento conviviale dedicato a queste due importanti società del territorio che hanno preso parte all’evento con molti giocatori e gran parte dello staff e della dirigenza.

È stata veramente una bella serata in cui i giocatori e lo staff della Stosa capitanati dal presidente Bruttini e dal ds Voltolini sono stati accolti calorosamente dal priore Paolo Vannuccini, dal presidente di società Filippo Papi, legato alla Virtus da oltre 30 anni e attuale responsabile del mini basket rossoblu, e da tutti i panterini presenti. Dopo l’ottima cena preparata dalle donne della contrada e lo scambio dei doni, i giocatori, lo staff e la dirigenza delle due società hanno effettuato la visita ai locali del museo della contrada.