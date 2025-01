Virtus, un inizio da urlo a Treviglio. Galetti: "I ragazzi sono sul pezzo"

Comincia questa sera da Treviglio (palla a due ore 20.30) il girone di ritorno della Virtus Imola. I padroni di casa sono secondi in graduatoria a quattro lunghezze dalla capolista Legnano; quello di stasera è un impegno parecchio probante per la formazione allenata da Gianluigi Galetti. "La partita di Desio – commenta l’allenatore giallonero – ci ha portato una situazione di fiducia dopo la sconfitta con Legnano, dove eravamo andati vicino a battere la capolista. Il lasso di tempo fra una gara e l’altra poteva essere momento di grande sbandamento, la squadra ha reagito e giocato con il giusto atteggiamento, ci siamo presi anche un buon divario nelal differenza canestri e questo in una classifica così schiacciata può portare dei vantaggi. La squadra è sul pezzo, in settimana abbiamo lavorato pesante anche in vista del turno infrasettimanale della prossima settimana dove affronteremo Mestre".

L’avversario che affronta questa sera la V imolese è la seconda formazione del campionato, una squadra capace di vincere 15 delle 19 partite totali. Un numero che testimonia come l’ostacolo odierno sia parecchio alto: "Treviglio gioca la miglior pallacanestro del girone dopo Legnano, i padroni di casa hanno un pivot come Marcius veramente forte a questi livelli, la sotto i tabelloni sarà una grande battaglia. I brianzoli hanno tanti giocatori bravi nell’uno contro uno e sa unire gioventù ed esperienza All’andata siamo andati vicini a vincere, noi dobbiamo continuare a lavorare e fare bene, ci attende una partita molto spigolosa, per stare dentro all’incontro dovremo giocare al 100% e fare bene in attacco con percentuali importanti".

Nelle file giallonere è in forse la presenza di Tommaso Pinza, che nella partita con Desio ha subito una distorsione alla caviglia: "Partirò con la squadra – dice Tommaso, proverò a fare riscaldamento e decideremo il mio impiego insieme allo staff. Alla Virtus mi sto trovando molto bene con la squadra, i compagni sono super e mi hanno accolto molto bene, sento la loro fiducia. Secondo me faremo un ottimo girone di ritorno". La possibile assenza di Pinza sarà un problema per coach Galetti che dovrà già fare a meno del play Luca Valentini ai box per un intervento a un ginocchio. Qualcuno dovrà sacrificarsi nelle rotazioni, tenendo conto di avere di fronte una delle squadre più forti del girone.