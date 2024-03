Virtus, volata finale. Barattini: "Abbiamo curato tutti i dettagli»

La Virtus con il passare del tempo da macchina in costruzione è diventata un mezzo perfettibile. Zappi ha dato la sua impronta al gruppo, nel quale un po’ alla volta ha cominciato a diventare centrale il ruolo di Marco Barattini. L’ex Ozzano ha preso le redini in regia, dando il suo apporto in attacco. Intanto la Virtus Imola ha approfittato della sosta dovuta alla final four di Coppa Italia.

"Abbiamo usato questa pausa – commenta Barattini – innanzitutto per ricaricare le batterie, ma soprattutto per essere pronti al rush finale che ci attende".

Durante una pausa si lavora sempre per mettere benzina nelle gambe, ma pure su idee tattiche da utilizzare con i futuri avversari.

"Ci siamo concentrati principalmente su noi stessi e su quello che possiamo migliorare. C’è stata una parte dedicata alla tattica e qui siamo stati attenti sui dettagli del nostro gioco".

Curiosamente, nell’ultimo match giocato a Ravenna, le due squadre hanno dovuto fare i conti con la mancanza di supporti elettronici a causa della rottura del tabellone. I due team hanno giocato al buio.

"E’ stata la partita più difficile della mia vita, lo dico senza ombra di dubbio. E’impossibile giocare così senza il tempo, i punti e quanto mancava alla fine dell’azione. Mi auguro non succeda mai più".

Non mancano tante partite alla fine della stagione regolare, la Virtus può centrare qualsiasi obiettivo.

"Come dico sempre, dobbiamo pensare partita per partita. E’inutile fare calcoli, stime, percentuali eccetera. Il nostro obiettivo è quello di concentrarci solo sul prossimo match".

Sabato la Virtus giocherà in casa con Bisceglie.

"Per vincerla dobbiamo giocare una grande gara, vogliamo arrivare a quota 30 con 5 match ancora da disputare. Ci attende un match duro, loro verranno qui per fare una grande partita. Il loro obiettivo è conquistare punti per arrivare il più vicino possibile alla salvezza senza i play out. Abbiamo bisogno del supporto della nostra gente per conquistare una vittoria".