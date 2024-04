Vis 2008, un cammino virtuoso. Tre assi per puntare al tricolore

Si avvicina l’esordio per il gruppo Under 19 Eccellenza di Vis 2008 alle finali nazionali di categoria, in programma la prossima settimana a Chiusi, in Toscana. I ragazzi di coach Santi scenderanno in campo lunedì alle 20 contro Pistoia, prima di affrontare anche Varese e Francavilla. L’obiettivo minimo è superare il girone e arrivare ai quarti di finale: "Per noi è già un grande traguardo essere arrivati qui – dichiara il direttore generale Mauro Cavara –, dopo aver ben figurato in uno dei gironi più competitivi d’Italia: ora però vogliamo dimostrare la nostra forza, sono convinto che questa squadra possa puntare in alto. Speriamo di recuperare alcuni acciaccati e di presentarci a questo appuntamento nel migliore dei modi". Un gruppo ben amalgamato, formato da talenti di tutta la provincia: a prendersi il palcoscenico non possono che essere però Riccardo Romondia, Barou Yarbanga e Assane Sankaré, protagonisti in B Interregionale con Ferrara Basket. Alle buone prestazioni sul campo i ragazzi affiancano anche il giusto percorso scolastico: "Ci tengo a ringraziare gli istituti con cui stiamo collaborando – spiega Cavara –, e che comprendono gli impegni sportivi dei nostri atleti dimostrando grande sensibilità: Yarbanga frequenta l’Ipsia da cinque anni e quest’anno affronterà l’esame di maturità, così come Romondia, che dopo alcuni anni al Liceo Roiti ha scelto la strada di un istituto privato. Sankaré, arrivato in Italia a metà dell’anno scorso senza nessuna preparazione di base, è stato accolto da subito nel migliore dei modi all’Istituto Einaudi: ringrazio i dirigenti scolastici e i loro collaboratori per la comprensione e la disponibilità dimostrata verso questi ragazzi". Un cammino virtuoso, quello dei tre prospetti più interessanti di scuola Vis 2008, società che oltre ai risultati sul campo cura anche il percorso scolastico dei suoi atleti.

j.c.